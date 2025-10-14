गाजियाबाद में मीट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई जारी, कई दस्तावेज किए गए जब्त ।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को भी मीट कारोबारियों के फ्लैट और फैक्टरी पर सर्च अभियान चलाया। टीम ने एनएच नौ स्थित स्कारडी ग्रीन सोसायटी में मीट कारोबारी के फ्लैट और वसुंधरा स्थित एक घर में भी गहनता के साथ जांच की।

एक अन्य मीट कारोबारी की डासना स्थित मीट फैक्टरी में भी गहनता के साथ जांच की। इस दौरान आयकर टीम को आयकर चोरी के साथ ही कई अहम सबूत भी मिले हैं।

आयकर विभाग की मेरठ टीम ने पुलिस बल के साथ मीट कारोबारी के फ्लैट में सर्च ऑपरेशन चलाया, जो मंगलवार को भी जारी रहा। सोसायटी और फ्लैट के गेट पर पुलिसकर्मियों और पीएसी के जवान दिन भर तैनात रहे।

फ्लैट में किसी के आने-जाने पर रोक रही। इनपुट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार मीट कारोबारी के खातों में हुए लेनदेन की जानकारी जुटाई गई है।

सूत्रों के मुताबिक आयकर टीम इनपुट के आधार पर कारोबारी के बैंक खातों में अधिक लेन-देन होने के कारण वह आयकर के निशाने पर आए। एक मीट कारोबारी के वसुंधरा स्थित घर पर भी आयकर विभाग की टीम ने कई घंटों तक जांच कर दस्तावेज अपने कब्जे में लिए है।