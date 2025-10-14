गाजियाबाद में मीट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई जारी, कई दस्तावेज किए गए जब्त
गाजियाबाद में आयकर विभाग ने मीट कारोबारियों के फ्लैट और फैक्टरी पर दूसरे दिन भी तलाशी अभियान चलाया। एनएच नौ स्थित स्कार्डी ग्रीन सोसायटी और वसुंधरा के एक घर में जांच की गई। डासना स्थित मीट फैक्टरी में भी तलाशी हुई। आयकर चोरी के कई अहम सबूत मिले हैं। बैंक खातों में अधिक लेनदेन के कारण यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को भी मीट कारोबारियों के फ्लैट और फैक्टरी पर सर्च अभियान चलाया। टीम ने एनएच नौ स्थित स्कारडी ग्रीन सोसायटी में मीट कारोबारी के फ्लैट और वसुंधरा स्थित एक घर में भी गहनता के साथ जांच की।
एक अन्य मीट कारोबारी की डासना स्थित मीट फैक्टरी में भी गहनता के साथ जांच की। इस दौरान आयकर टीम को आयकर चोरी के साथ ही कई अहम सबूत भी मिले हैं।
आयकर विभाग की मेरठ टीम ने पुलिस बल के साथ मीट कारोबारी के फ्लैट में सर्च ऑपरेशन चलाया, जो मंगलवार को भी जारी रहा। सोसायटी और फ्लैट के गेट पर पुलिसकर्मियों और पीएसी के जवान दिन भर तैनात रहे।
फ्लैट में किसी के आने-जाने पर रोक रही। इनपुट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार मीट कारोबारी के खातों में हुए लेनदेन की जानकारी जुटाई गई है।
सूत्रों के मुताबिक आयकर टीम इनपुट के आधार पर कारोबारी के बैंक खातों में अधिक लेन-देन होने के कारण वह आयकर के निशाने पर आए। एक मीट कारोबारी के वसुंधरा स्थित घर पर भी आयकर विभाग की टीम ने कई घंटों तक जांच कर दस्तावेज अपने कब्जे में लिए है।
आयकर विभाग की एक अन्य टीम डासना स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड्स मीट फैक्टरी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया और जांच के दौरान दस्तावेज कब्जे में लिए। यह मीट फैक्टरी हापुड़ के एक मीट कारोबारी की बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक खातों में लेनदेन भी संदिग्ध बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में शामिल आयकर अधिकारियों ने बात करने और कुछ भी बताने से इनकार किया है।
यह भी पढ़ें- मीट कारोबारी हाजी यासीन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी, करीबियों पर भी शिकंजा; जल्द खुलेंगे बड़े राज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।