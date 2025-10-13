गाजियाबाद में आयकर विभाग की कार्रवाई, इंटरनेशनल मीट फैक्टरी और कारोबारी के फ्लैट पर मारा छापा
गाजियाबाद में आयकर विभाग ने मसूरी स्थित इंटरनेशनल मीट फैक्टरी, पांडव नगर स्थित एक मीट कारोबारी के फ्लैट और डासना के कुरैशी मोहल्ले में छापेमारी की। स्कारडी ग्रीन सोसायटी स्थित फ्लैट में बैंक लेनदेन के कारण कार्रवाई हुई। फ्लैट से नकदी और दस्तावेज जब्त होने की खबर है। मेरठ से आई टीमों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मीट कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी स्थित इंटरनेशनल मीट फैक्टरी और एनएच- नौ के पास पांडव नगर स्थित स्कारडी ग्रीन सोसायटी में मीट कारोबारी के फ्लैट पर सोमवार सुबह आयकर विभाग की अलग-अलग टीम ने छापा मारा।
दोनों जगह देर शाम तक आयकर विभाग की टीमों की छापामारी जारी रही और किसी भी व्यक्ति को फ्लैट व फैक्टरी से न तो बाहर जाने दिया गया, न ही अंदर घुसने दिया गया।
इसके अलावा डासना के कुरैशी मोहल्ले में भी आयकर विभाग ने एक घर में सुबह छापा मारा है, लेकिन यहां पर कुछ देर बाद ही टीम लौट गई है। बताया जा रहा है कि घर में रहने वाला व्यक्ति संभल की मीट फैक्टरी में कार्यरत है।
जानकारी के अनुसार स्कारडी ग्रीन सोसायटी के अंदर 1-डी टावर में मीट कारोबारी फरीद परिवार के साथ रहते हैं। उनके बैंकखाते में ट्रांजेक्शन अधिक होने के कारण ही वह आयकर विभाग के निशाने पर आए।
मेरठ से आयकर विभाग की टीम सोमवार सुबह छह बजे चार गाड़ियों में स्कारडी ग्रीन सोसायटी में पहुंची। गेट नंबर दो के पास ही 1-डी टावर है, टावर के 12वें फ्लोर पर अचानक मीट कारोबारी के घर छापा मारा गया।
इस दौरान कारोबारी का परिवार भी फ्लैट में मौजूद था। टीम ने गेट पर ही पुलिसकर्मियों और पीएसी के जवान को तैनात कर दिया है, फ्लैट में किसी के जाने पर रोक लगा दी गई है। सोसायटी के अंदर से रेजिडेंट को भी गेट संख्या दो के बजाय अब एक से ही आना जाना करने के लिए कह दिया गया है।
सूत्रों की मानें तो घर के अंदर लाखों रुपये का कैश बरामद हुआ है, इस दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। छापामारी के बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना अभी नही दी गई है।
मसूरी स्थित इंटरनेशनल मीट फैक्टरी में सुबह सात बजे आयकर विभाग की टीम पहुंची। टीम में तैनात पुलिसकर्मियों ने फैक्टरी के मेन गेट को अंदर से बंद कर दिया। फैक्टरी के अंदर से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने से रोक दिया गया है।
बताया जा रहा है कि मेरठ से आयकर विभाग की कई टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापामारी करने के लिए निकली हैं। छापामारी मंगलवार को भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
