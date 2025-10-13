Language
    Ghaziabad News: न्यू करहैड़ा में फेंसिंग रोड की मरम्मत शुरू, निवासियों को मिलेगी राहत

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    न्यू करहैड़ा कॉलोनी में हिंडन एयरफोर्स फेंसिंग रोड की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। स्थानीय निवासियों ने सड़क की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पार्षद ने तुरंत कार्रवाई की। यह सड़क आधी आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ती है और बारिश में इस पर चलना मुश्किल था। सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी।

    न्यू करहैड़ा कॉलोनी में हिंडन एयरफोर्स फेंसिंग रोड की मरम्मत का काम शुरू हो गया है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। न्यू करहड़ा कॉलोनी में हिंडन एयरफोर्स फेंसिंग रोड की मरम्मत का काम सोमवार से शुरू हो गया। इस काम के लिए एक जेसीबी और तीन ट्रैक्टर लगाए गए।

    इससे पहले रविवार को कॉलोनी निवासी जितेंद्र चौहान के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें करीब 35-40 स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। बैठक में लोगों ने फेंसिंग रोड की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई और पार्षद से इसे तुरंत ठीक कराने की मांग की।

    बताया गया कि यह सड़क कॉलोनी की आधी आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ती है। बारिश के दिनों में इस पर सफर करना मुश्किल हो जाता है। जगह-जगह गड्ढे और कीचड़ के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। अब बेहतर सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी।

    पार्षद प्रतिनिधि बिजेंद्र चौहान के अलावा स्थानीय निवासी कैप्टन देवेंद्र नागर, जितेंद्र चौहान, हर्ष नागर, दिनेश यादव, रामकुमार फौजी, नवल किशोर, अमन, प्रदीप शर्मा, ब्रजपाल चौधरी, अशोक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया।