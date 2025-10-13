Ghaziabad News: न्यू करहैड़ा में फेंसिंग रोड की मरम्मत शुरू, निवासियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। न्यू करहड़ा कॉलोनी में हिंडन एयरफोर्स फेंसिंग रोड की मरम्मत का काम सोमवार से शुरू हो गया। इस काम के लिए एक जेसीबी और तीन ट्रैक्टर लगाए गए। इससे पहले रविवार को कॉलोनी निवासी जितेंद्र चौहान के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें करीब 35-40 स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। बैठक में लोगों ने फेंसिंग रोड की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई और पार्षद से इसे तुरंत ठीक कराने की मांग की।

बताया गया कि यह सड़क कॉलोनी की आधी आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ती है। बारिश के दिनों में इस पर सफर करना मुश्किल हो जाता है। जगह-जगह गड्ढे और कीचड़ के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। अब बेहतर सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी।