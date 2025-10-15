IAS अफसर ने विकास भवन में की रंगाई-पुताई, अधिकारियों समेत शहरवासियों को दिया ये संदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली का पर्व हमें प्रकाश के साथ ही स्वच्छता का संदेश देता है। सफाई के मामले में गाजियाबाद शहर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अपेक्षा यहां के नागरिक करते हैं।

शहर में गंदगी के लिए खुद वो नागरिक भी जिम्मेदार होते हैं, जो कचरे को खुले में और सार्वजनिक स्थलों पर फेंकते हैं। लोग शहर में गंदगी न फैलाएं, अपने घर और कार्यालय को साफ रखें। यह संदेश देने के लिए आईएसएस अफसर अभिनव गोपाल ने नई पहल करते हुए विकास भवन में सफाई अभियान शुरू कराया है।