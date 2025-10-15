IAS अफसर ने विकास भवन में की रंगाई-पुताई, अधिकारियों समेत शहरवासियों को दिया ये संदेश
दीपावली के अवसर पर आईएएस अधिकारी अभिनव गोपाल ने गाजियाबाद के विकास भवन में स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्यालयों की सफाई की और दीवारों को रंगा। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और शहर को साफ रखने का संदेश देना है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फेंकने की अपील की।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली का पर्व हमें प्रकाश के साथ ही स्वच्छता का संदेश देता है। सफाई के मामले में गाजियाबाद शहर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अपेक्षा यहां के नागरिक करते हैं।
शहर में गंदगी के लिए खुद वो नागरिक भी जिम्मेदार होते हैं, जो कचरे को खुले में और सार्वजनिक स्थलों पर फेंकते हैं। लोग शहर में गंदगी न फैलाएं, अपने घर और कार्यालय को साफ रखें। यह संदेश देने के लिए आईएसएस अफसर अभिनव गोपाल ने नई पहल करते हुए विकास भवन में सफाई अभियान शुरू कराया है।
इस अभियान में विकास भवन के अंदर स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खुद उन्होंने कार्यालय की सफाई के साथ विकास भवन की दीवार की रंगाई पुताई की है।
