गाजियाबाद में दुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी फंदे पर लटक गया पति
एक हृदयविदारक घटना में, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घरेलू विवाद के कारण यह त्रासदी हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। आस-पास के लोगों से पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता गाजियाबाद। वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित क्रिस्टल फार्म हाउस में सजावट का काम करने वाले राहुल (25) का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की तो उनकी पत्नी सुमन(23) का शव बेड के नीचे मिला।
एसीपी वेव सिटी ने बताया कि सोमवार की रात दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। स्टॉफ के अन्य लोगों ने दंपती को समझा-बुझाकर शांत कर दिया। रात में दोनों के शोर मचाने की आवाज आई।
सामने आया कि सुमन की उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद पति राहुल ने भी कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से खून और आटे से सना बेलन बरामद हुआ है।
आशंका जताई जा रही है कि बेलन से पहले सुमन से मारपीट की गई और गला घोटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद राहुल ने खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक राहुल मूल रूप से बुलंदशहर के अहार थानाक्षेत्र के दुलकरा का रहने वाला था। पुलिस ने दोनों के शवों को मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।
