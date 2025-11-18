गाजियाबाद में दुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी फंदे पर लटक गया पति

जागरण संवाददाता गाजियाबाद। वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित क्रिस्टल फार्म हाउस में सजावट का काम करने वाले राहुल (25) का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की तो उनकी पत्नी सुमन(23) का शव बेड के नीचे मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें