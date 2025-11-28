ऑनर किलिंग की धमकी से दहशत में नवविवाहित जोड़ा, परिजनों को बिना बताए 6 महीने पहले की थी कोर्ट मैरिज

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में नवविवाहित दंपती को ऑनर किलिंग की धमकी देने का मामला सामने आया है। दोनों अलग-अलग धर्म से हैं। छह महीने पहले कोर्ट में शादी की थी। अब जब परिजनों को पता चला तो शुक्रवार को युवती के भाई ने युवक को कॉल कर हत्या करने की धमकी दी। धमकी के बाद से दंपती दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो बाइट व धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

एक कॉलोनी के युवक के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम धर्म की युवती से उनकी बातें शुरू हुई थीं। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गए। दोनों के परिजन उनके संबंधों से नाखुश थे। शादी नहीं कराने की बात कही थी। जिसके बाद दोनों ने छह महीने पहले परिजनों को बिना बताए कोर्ट में शादी कर ली। अब दो दिन पहले दोनों घर से चले गए।