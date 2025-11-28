Language
    ऑनर किलिंग की धमकी से दहशत में नवविवाहित जोड़ा, परिजनों को बिना बताए 6 महीने पहले की थी कोर्ट मैरिज

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग की धमकी मिली है। अलग-अलग धर्मों के होने के कारण युवती के भाई ने युवक को जान से मारने की धमकी दी है। दंपती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में नवविवाहित दंपती को ऑनर किलिंग की धमकी देने का मामला सामने आया है। दोनों अलग-अलग धर्म से हैं।

    छह महीने पहले कोर्ट में शादी की थी। अब जब परिजनों को पता चला तो शुक्रवार को युवती के भाई ने युवक को कॉल कर हत्या करने की धमकी दी। धमकी के बाद से दंपती दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो बाइट व धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

    एक कॉलोनी के युवक के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम धर्म की युवती से उनकी बातें शुरू हुई थीं। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गए। दोनों के परिजन उनके संबंधों से नाखुश थे। शादी नहीं कराने की बात कही थी। जिसके बाद दोनों ने छह महीने पहले परिजनों को बिना बताए कोर्ट में शादी कर ली। अब दो दिन पहले दोनों घर से चले गए।

    वहीं, इस पर युवती के परिजनों ने खोजबीन की तो पता चला कि दोनों को साथ देखा गया है। इस पर युवती के भाई ने शुक्रवार को युवक को कॉल की और युवती के बारे में पूछा। युवक के साथ गाली-गलौज की। जान से मारने की धमकी दी।

    कहा हत्या कर मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे पुलिस का डर नहीं है। तभी से दंपती बुरी तरह परेशान हैं। उन्होंने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। एसीपी मोदीनगर का कहना है कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। मामले में कार्रवाई की जा रही है।