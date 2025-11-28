गाजियाबाद में बैंक प्रबंधक आत्महत्या मामले में बहन-बहनोई पर मुकदमा दर्ज, पुलिस को रिकॉर्डिंग सौंपी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में 24 नवंबर को सोसायटी की 14वीं मंजिल से कूदकर बैंक प्रबंधक रोहित बत्रा द्वारा आत्महत्या मामले में बहन और बहनोई पर केस दर्ज किया गया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर दो बहन और उनके पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि मौत से पहले उनके पति ने बताया था कि उनका अपनी बहन से विवाद हुआ है। उनके पास इसकी रिकार्डिंग है। महिला ने पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सौंपी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हापुड़ के नेहरू नगर निवासी एश्वर्या सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके पति रोहित बत्रा हापुड़ के असौड़ा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक थे। 24 नवंबर को वह सुबह घर से बैंक गए थे। शाम करीब पौने चार बजे रोहित ने उन्हें फोन कर बताया कि उनका अपनी बहन से फोन पर विवाद हुआ था।