गाजियाबाद में बैंक प्रबंधक आत्महत्या मामले में बहन-बहनोई पर मुकदमा दर्ज, पुलिस को रिकॉर्डिंग सौंपी
गाजियाबाद में बैंक प्रबंधक रोहित बत्रा की आत्महत्या के मामले में, उनकी पत्नी की शिकायत पर उनकी बहन और बहनोई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पत्नी ने पुलिस को बताया कि रोहित ने मरने से पहले उन्हें अपनी बहन के साथ हुए विवाद के बारे में बताया था और उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में 24 नवंबर को सोसायटी की 14वीं मंजिल से कूदकर बैंक प्रबंधक रोहित बत्रा द्वारा आत्महत्या मामले में बहन और बहनोई पर केस दर्ज किया गया है।
मृतक की पत्नी की शिकायत पर दो बहन और उनके पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि मौत से पहले उनके पति ने बताया था कि उनका अपनी बहन से विवाद हुआ है। उनके पास इसकी रिकार्डिंग है। महिला ने पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सौंपी है।
हापुड़ के नेहरू नगर निवासी एश्वर्या सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके पति रोहित बत्रा हापुड़ के असौड़ा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक थे। 24 नवंबर को वह सुबह घर से बैंक गए थे। शाम करीब पौने चार बजे रोहित ने उन्हें फोन कर बताया कि उनका अपनी बहन से फोन पर विवाद हुआ था।
रोहित के राजनगर एक्सटेंशन स्थित फ्लैट को दोनों बहनें प्रियंका सेट्टी और सोनिका बत्रा हथियाना चाहती हैं, जिसमें उनके पति शान सेट्टी और आशीष चावला उनके साथ हैं। शाम को एश्वर्या को सूचना मिली कि उनके पति अस्पताल में है, जब वह अस्पताल पहुंची तब उन्हें पता चला कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली है।
इस संबंध में एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
