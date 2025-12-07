Language
    रिश्ता तय करने के लिए आए संपर्क में, फिर हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठे; कोर्ट के आदेश पर दर्ज केस

    By Vinit Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    एक व्यक्ति विवाह के लिए संपर्क में आया, जहां उसे हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपये की उगाही की गई। न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लाल कुआं के पास स्थित मानसरोवर पार्क काॅलोनी निवासी एक व्यक्ति ने हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर उसकी ही कॉलोनी निवासी महिला और उसके दो भाइयों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर वेव सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें घर पर रिश्ते की बात करने बुलाया था लेकिन चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब उन्हें होश आया तो महिला उनके साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। उसके बाद से पीड़ित के अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया।

    पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह होमगार्ड है और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। अक्तूबर 2019 में एक महिला ने उसने संपर्क किया औैर बातचीत के बाद शादी करने का प्रस्ताव रखा और बातचीत के लिए अपने घर बुलाया। आरोप है कि जब वह महिला के घर पहुंचा तो महिला के अलावा दो लोग और मिले।

    महिला ने उनका परिचय अपने भाइयों के रूप में दिया। साथ ही बताया कि पिता की मौत हो चुकी है और बुजुर्ग मां गांव में रहती है जबकि एक और भाई है तो अभी किसी काम से गया हुआ है। इस दौरान आरोपितों ने उसे नशीली चाय पिला दी। चाय पीते ही वह बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसने देखा कि वह और महिला बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में थे।

    महिला के कथित भाइयों ने बताया कि उन्होंने दोनों का अश्लील वीडियो बना लिया है। पीड़ित से आरोपितों ने तत्काल पांच लाख रुपये मांगे। पीड़ित किसी तरह मौके से निकला और अगले दिन आरोपितों के बताए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। दबाव के चलते एक सप्ताह में ही महिला से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद आरोपितों ने कई बार में लाखों रुपये ठग लिए।

    पीड़ित का आरोप है कि उसकी हत्या का प्रयास भी किया गया। उसकी हत्या का प्रयास भी आरोपितों ने एक बार किया। किसी तरह पीड़ित बचकर वहां से भागे। आरोपितों ने उनसे 60 लाख रुपये भी मांगे। पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस से मामले की शिकायत की। लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ वेव सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है।

