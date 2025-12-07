गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब: एक्यूआई में सुधार, फिर भी तीसरा सबसे प्रदूषित शहर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में रविवार को गिरावट आई है। संजय नगर व इंदिरापुरम का एक्यूआइ बेहद खराब से खराब श्रेणी में आ गया, लेकिन देश के 250 शहरों में गाजियाबाद तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पहले नंबर पर तमिलनाडू का तूतुकूड़ी और दूसरे नंबर पर नोएडा रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार को जिले का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया था। रविवार को यह घटकर 315 रह गया। हवा की गति बढ़ने के कारण देश के ज्यादातर शहरों के एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद भी गाजियाबाद की हवा देश में तीसरे नंबर सबसे प्रदूषित रही।

हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में होने के कारण लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों को जहरीली हवा में रही रहना पड़ रहा है। तूतुकूड़ी का एक्यूआइ 333 सबसे अधिक और नोएडा का 317 दूसरे नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए कार्रवाई जारी है।