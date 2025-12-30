Language
    कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:06 AM (IST)

    कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। सोमवार को मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद कर दी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कोहरे की वजह से हिंडन एयरपोर्ट से अलग-अलग शहरों के रवाना होने वालीं फ्लाइट प्रभावित हो रही हैं। सोमवार को सुबह कोहरे के चलते मुंबई से आने और हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को रद कर दिया गया।

    इंडिगो ने यात्रियों को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई से आई उड़ान भी करीब दो घंटे की देरी से यहां पहुंची, लेकिन दृश्यता कम होने की वजह से फ्लाइट को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में इसे दिल्ली डायवर्ट कर आइजीआइ एयरपोर्ट भेजा गया।

    करीब चार बजे यह फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पहुंची थी जबकि इसका समय दोपहर में सवा दो बजे का है। डायवर्ट करने से पहले करीब पौने घंटे विमान हवा में भी रहा। इसके बाद हिंडन एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को भी रद करना पड़ा।

    इस वजह से करीब 150 यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। कुछ यात्रियों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की। इसके अलावा कोलकाता की फ्लाइट भी करीब तीन घंटे देरी से उड़ी।

    हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डा. चिलका महेश ने बताया कि रद फ्लाइट की पूर्व सूचना यात्रियों को दी गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। इस वजह से इसे हिंडन एयरपोर्ट से रद किया गया था।