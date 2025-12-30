कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कोहरे की वजह से हिंडन एयरपोर्ट से अलग-अलग शहरों के रवाना होने वालीं फ्लाइट प्रभावित हो रही हैं। सोमवार को सुबह कोहरे के चलते मुंबई से आने और हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को रद कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो ने यात्रियों को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई से आई उड़ान भी करीब दो घंटे की देरी से यहां पहुंची, लेकिन दृश्यता कम होने की वजह से फ्लाइट को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में इसे दिल्ली डायवर्ट कर आइजीआइ एयरपोर्ट भेजा गया।

करीब चार बजे यह फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पहुंची थी जबकि इसका समय दोपहर में सवा दो बजे का है। डायवर्ट करने से पहले करीब पौने घंटे विमान हवा में भी रहा। इसके बाद हिंडन एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को भी रद करना पड़ा।