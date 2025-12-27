SIR In UP: हापुड़ में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए ढाई लाख नाम, 30 जनवरी तक जुड़वाने का मौका

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद अब 258499 निर्वाचकों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। शुक्रवार की शाम छह बजे अनंतिम एसआइआर सूची को जारी किया गया है। कुल 1156699 में से 898244 निर्वाचकों ने अपने फार्म भरकर जमा किए थे, जिनके गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी किया गया है।

हालांकि, शेष अभी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए एक मौका और रहेगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक चलने वाली दावे और आपत्ति की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर लोग अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची फरवरी में जारी होगी।

चार नवंबर से जारी है SIR का काम जनपद में चार नवंबर से एसआइआर का कार्य जारी है। इस कार्य के तहत गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के लिए 26 दिसंबर तक का समय दिया गया था। हालांकि, जिले में एसआइआर से संबंधित 100 प्रतिशत कार्य 11 दिसंबर को पूरा हो गया था।

इसके बाद जब चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया तो राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और बीएलए ने मृतक, अनुपस्थित, शिफ्टिड, पहले से नामांकित और अन्य की सूची में शामिल निर्वाचकों की संख्या को लेकर सवाल उठाए। उस समय दावा किया गया कि सूची में बदलाव होगा। कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मतदाताओं को खोजकर उनके फार्म भरवाएंगे, लेकिन कोई खास असर इसका नजर नहीं आया। 15 दिनों में करीब चार हजार मतदाताओं को ही कार्यकर्ता खोज सके, उनके फार्म भरवाकर उक्त सूची से बाहर निकाले गए।

शुक्रवार की शाम जो लिस्ट जारी हुई है, इस पर गौर करें तो हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 24.17 प्रतिशत, धौलाना में 23.77 प्रतिशत और गढ़ में 18.67 प्रतिशत मतदाताओं के नाम अभी तक काटे गए हैं। हालांकि, अभी इन्हें दावे और आपत्ति को लेकर समय दिया गया है। वहीं, 129601 मतदाताओं की अभी ऑनलाइन मैपिंग नहीं हो सकी है। हालांकि, इनके ऑफलाइन फार्म भरकर जमा करा लिए गए हैं।