    SIR In UP: हापुड़ में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए ढाई लाख नाम, 30 जनवरी तक जुड़वाने का मौका

    By Dharampal Arya Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    हापुड़ जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से 2,58,499 नाम हटाए गए हैं। शुक्रवार को अनंतिम सूची जारी हुई। कुल 11,56,699 में से 8 ...और पढ़ें

    हापुड़ में ढाई लाख निर्वाचकों के नाम मतदाता सूची से बाहर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद अब 258499 निर्वाचकों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। शुक्रवार की शाम छह बजे अनंतिम एसआइआर सूची को जारी किया गया है। कुल 1156699 में से 898244 निर्वाचकों ने अपने फार्म भरकर जमा किए थे, जिनके गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी किया गया है।

    हालांकि, शेष अभी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए एक मौका और रहेगा। 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक चलने वाली दावे और आपत्ति की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर लोग अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची फरवरी में जारी होगी।

    चार नवंबर से जारी है SIR का काम

    जनपद में चार नवंबर से एसआइआर का कार्य जारी है। इस कार्य के तहत गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के लिए 26 दिसंबर तक का समय दिया गया था। हालांकि, जिले में एसआइआर से संबंधित 100 प्रतिशत कार्य 11 दिसंबर को पूरा हो गया था।

    इसके बाद जब चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया तो राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और बीएलए ने मृतक, अनुपस्थित, शिफ्टिड, पहले से नामांकित और अन्य की सूची में शामिल निर्वाचकों की संख्या को लेकर सवाल उठाए।

    उस समय दावा किया गया कि सूची में बदलाव होगा। कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मतदाताओं को खोजकर उनके फार्म भरवाएंगे, लेकिन कोई खास असर इसका नजर नहीं आया। 15 दिनों में करीब चार हजार मतदाताओं को ही कार्यकर्ता खोज सके, उनके फार्म भरवाकर उक्त सूची से बाहर निकाले गए।

    शुक्रवार की शाम जो लिस्ट जारी हुई है, इस पर गौर करें तो हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 24.17 प्रतिशत, धौलाना में 23.77 प्रतिशत और गढ़ में 18.67 प्रतिशत मतदाताओं के नाम अभी तक काटे गए हैं। हालांकि, अभी इन्हें दावे और आपत्ति को लेकर समय दिया गया है। वहीं, 129601 मतदाताओं की अभी ऑनलाइन मैपिंग नहीं हो सकी है। हालांकि, इनके ऑफलाइन फार्म भरकर जमा करा लिए गए हैं।

    विधानसभा क्षेत्र अनुसार मतदाता सूची विवरण

    मतदाताओं की श्रेणीवार संख्या
    विधानसभा क्षेत्र मृतक अनुपस्थित शिफ्टिड पहले से नामांकित अन्य कुल
    धौलाना 12160 33190 39059 8509 7654 100572
    हापुड़ 13058 13241 49120 6777 10082 92278
    गढ़मुक्तेश्वर 10506 10323 33359 4965 6496 65649
    कुल 35724 56754 121538 20251 24232 258499

    ﻿जिले में एसआइआर का कार्य सौ प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में किसी कारण से अपने फार्म जमा नहीं करा पाए हैं। वह 31 दिसंबर से आरंभ होने वाले दावे और आपत्ति के चरण में अपने नाम जुड़वा सकते हैं।

    अभिषेक पांडेय - जिलाधिकारी।