'लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं...', चेयरमैन पति से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर तहसील क्षेत्र के कस्बा पतला की नगर पंचायत चेयरमैन रीता चौधरी के पति देवेंद्र चौधरी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी है।

आरोप है कि वॉट्सएप पर कॉल की गई थी। दीवाली के बाद पांच करोड़ देने के लिए कहा। मना करने पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई। दो बार अलग-अलग नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बरार बताया।