'लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं...', चेयरमैन पति से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी
गाजियाबाद में एक चेयरमैन के पति को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया और पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वाले की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर तहसील क्षेत्र के कस्बा पतला की नगर पंचायत चेयरमैन रीता चौधरी के पति देवेंद्र चौधरी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी है।
आरोप है कि वॉट्सएप पर कॉल की गई थी। दीवाली के बाद पांच करोड़ देने के लिए कहा। मना करने पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई। दो बार अलग-अलग नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बरार बताया।
बताया गया कि देवेंद्र व्यापारी है। उनके पिता योगेन्द्र सिंह रालोद नेता हैं। इस मामले में निवाड़ी थाने में केस दर्ज किया गया है।
