गाजियाबाद में घूरने के विवाद में युवक पर चाकू से वार, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान युवक को चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। युवक का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक-दूसरे को घूरने के आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

नरेश विहार गली नंबर-एक निवासी रौशाद ने बताया दर्ज मुकदमे में बताया कि उनका बेटा उत्तम अपने दोस्त मोहित के साथ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। रास्ते में आदर्श राय, विवेक और उत्तम मिले। इस दौरान विवाद हुआ तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।