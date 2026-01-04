Language
    गाजियाबाद में घूरने के विवाद में युवक पर चाकू से वार, दो आरोपी गिरफ्तार

    By Shobhit Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    खोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक को विवाद के दौरान चाकू मारकर घायल कर दिया गया। युवक का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवाद एक-दूसरे को घूरने के आ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गाजियाबाद में युवक पर चाकू से हमला। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान युवक को चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। युवक का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक-दूसरे को घूरने के आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    नरेश विहार गली नंबर-एक निवासी रौशाद ने बताया दर्ज मुकदमे में बताया कि उनका बेटा उत्तम अपने दोस्त मोहित के साथ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। रास्ते में आदर्श राय, विवेक और उत्तम मिले। इस दौरान विवाद हुआ तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।

    लोगों को देखकर भागे हमलावर

    उनका बेटा जान बचाकर वहां से भागा और घर की गली में पहुंचा। पीछे से आरोपित दौड़ते हुए आए और घर के सामने ही पीटने लगे। इनमें से एक ने बेटे के पेट में चाकू घोंप दिया। लोगों के आने पर हमला करने वाले भागने लगे लेकिन भीड़ ने आरोपित उत्तम को पकड़ लिया।

    बेटे को स्वजन जीटीबी लेकर पहुंचे, जहां से सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दो आरोपित उत्तम और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।

