गाजियाबाद में घूरने के विवाद में युवक पर चाकू से वार, दो आरोपी गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान युवक को चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। युवक का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक-दूसरे को घूरने के आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
नरेश विहार गली नंबर-एक निवासी रौशाद ने बताया दर्ज मुकदमे में बताया कि उनका बेटा उत्तम अपने दोस्त मोहित के साथ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था। रास्ते में आदर्श राय, विवेक और उत्तम मिले। इस दौरान विवाद हुआ तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।
लोगों को देखकर भागे हमलावर
उनका बेटा जान बचाकर वहां से भागा और घर की गली में पहुंचा। पीछे से आरोपित दौड़ते हुए आए और घर के सामने ही पीटने लगे। इनमें से एक ने बेटे के पेट में चाकू घोंप दिया। लोगों के आने पर हमला करने वाले भागने लगे लेकिन भीड़ ने आरोपित उत्तम को पकड़ लिया।
बेटे को स्वजन जीटीबी लेकर पहुंचे, जहां से सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दो आरोपित उत्तम और विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।
