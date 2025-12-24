सीने में अचानक दर्द उठा और बाथरूम में गिर पड़ा युवक, चंद मिनटों में थम गईं सांसें; इन बातों का जरूर रखें ध्यान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। घर में रात को ठीक सोया था लेकिन, सुबह होने पर बाथरूम जाने पर युवक के सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत ही युवक को लेकर जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां ईएमओ डॉ. डीके वर्मा ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया।

युवक की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ईएमओ का कहना है कि युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। अस्पताल की ओर से भेजी गई पुलिस सूचना के अनुसार, बिसरख मोड़ के रहने वाले शास्त्री का 27 वर्षीय बेटा पवन शर्मा प्राइवेट नौकरी करता था।