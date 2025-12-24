Language
    सीने में अचानक दर्द उठा और बाथरूम में गिर पड़ा युवक, चंद मिनटों में थम गईं सांसें; इन बातों का जरूर रखें ध्यान

    By Madan Panchal Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:53 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक 27 वर्षीय युवक की संदिग्ध हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक बाथरूम में बेहोश होकर गिर गया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषि ...और पढ़ें

    सीने में दर्द उठने से युवक की मौत हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। घर में रात को ठीक सोया था लेकिन, सुबह होने पर बाथरूम जाने पर युवक के सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत ही युवक को लेकर जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां ईएमओ डॉ. डीके वर्मा ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया।

    युवक की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ईएमओ का कहना है कि युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। अस्पताल की ओर से भेजी गई पुलिस सूचना के अनुसार, बिसरख मोड़ के रहने वाले शास्त्री का 27 वर्षीय बेटा पवन शर्मा प्राइवेट नौकरी करता था।

    भाई सौरभ ने बताया कि सोमवार को वह बाजार से गरम कपड़े जैकेट सहित खरीदकर लाया था। खाना खाने के बाद ठीक सोया था। सुबह को बेहोश हो गया। उनके अनुसार, शरीर का वजन जरूर अधिक था। कभी कोई शारीरिक समस्या नहीं हुई। इसी के चलते मेडिकल जांच भी नहीं कराई।

    चिकित्सकों के सहयोग एवं परिजनों के अनुरोध पर कोतवाली पुलिस ने इसे सामान्य मौत बताकर बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही पंचनामा भरवाकर परिजनों को शव सौंप दिया।

    इस संबंध में डॉ. संतराम वर्मा की सलाह है कि सर्दी में सेहत का जरूर ध्यान रखना चाहिए। शराब, सिगरेट और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मधुमेह और रक्तचाप की जांच जरूर कराते रहें। पानी खूब पीयें। चाय-काफी का सेवन करें। गरम कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। सुबह-शाम टहलने से बचें लेकिन, घर में योग जरूर करें। बिना जांच कराये जिम न जायें।