Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: MMG अस्पताल में 24 घंटे में 2 महिला मरीज मृत घोषित, लोगों में मचा हड़कंप

    By Madan Panchal Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पिछले 24 घंटे में दो महिला मरीजों को मृत घोषित किया गया। इनमें विजयनगर की मीना देवी हृदय रोग से और बज ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिला एमएमजी अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पिछले 24 घंटे में दो महिला मरीजों को मृत घोषित किया गया हैं। इनमें विजयनगर की रहने वाली 67 वर्षीय मीना देवी को हृदय रोग के चलते बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बजरिया की रहने वाली 52 वर्षीय महिला मोनिका प्रियदर्शी को सार्टेज आफ ब्रीथिंग (एसओपीबी) के चलते अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया।

    चिकित्सकों का कहना है कि दोनों को मृतावस्था में लाया गया था। जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। सर्दी और वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी व इमरजेंसी में सांस लेने में परेशानी, निमोनिया, खांसी और गले में खरास के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के मरीज भी बढ़ रहे हैं।

    जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में मंगलवार को 3418 मरीज पहुंचे।इसके अलावा 458 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई। इनमें 131 को पहली डोज लगाई गई हैं। इनमें 42 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे अधिक जिला एमएमजी अस्पताल में 325 लोग एआरवी लगवाने पहुंचे।

    यह भी पढ़ें- दैनिक जागरण की पड़ताल में खुली पोल, ठंड से कांप रहे निराश्रित फुटपाथ पर सोने को मजबूर; हैरान कर देंगी तस्वीरें

    वहीं, इनमें सौ को पहली और शेष को दूसरी व तीसरी डोज लगाई गई। इनमें 22 बच्चे भी शामिल रहे। संयुक्त अस्पताल में कुल 133 लोगों ने एआरवी लगवाई। इनमें 31 को पहली डोज लगाई गई। 20 बच्चे भी शामिल रहे।