Ghaziabad News: MMG अस्पताल में 24 घंटे में 2 महिला मरीज मृत घोषित, लोगों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पिछले 24 घंटे में दो महिला मरीजों को मृत घोषित किया गया हैं। इनमें विजयनगर की रहने वाली 67 वर्षीय मीना देवी को हृदय रोग के चलते बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया था।

बजरिया की रहने वाली 52 वर्षीय महिला मोनिका प्रियदर्शी को सार्टेज आफ ब्रीथिंग (एसओपीबी) के चलते अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना है कि दोनों को मृतावस्था में लाया गया था। जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। सर्दी और वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी व इमरजेंसी में सांस लेने में परेशानी, निमोनिया, खांसी और गले में खरास के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के मरीज भी बढ़ रहे हैं।