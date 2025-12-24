Language
    दैनिक जागरण की पड़ताल में खुली पोल, ठंड से कांप रहे निराश्रित फुटपाथ पर सोने को मजबूर; हैरान कर देंगी तस्वीरें

    By Hasin Shahjama Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    गाजियाबाद में कुछ निराश्रित लोगों को आश्रय स्थल की जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं। कुछ के पास आईडी नहीं होने से उन्हें आश् ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में दैनिक जागरण की पड़ताल में खाली मिले कई आश्रय। जागरण

    हसीन शाह, गाजियाबाद। कुछ निराश्रित लोगों को आश्रय स्थल की जानकारी ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि आश्रय स्थल कहा है और किसके लिए बनाया है। जिस वजह से वह फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं, जबकि कुछ निराश्रित लोगों के पास आधार कार्ड सहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें आश्रय स्थल में नहीं रखा जा राह है।

    निगम का कहना है कि बिना आईडी जमा करने पर सुरक्षा के लिए खतरा है। दैनिक जागरण ने रविवार रात को सर्दी में खुले आसमान के नीचे सो रहे निराश्रित लोगों के लिए की गई आश्रय स्थल के व्यवस्था की पड़ताल की। लोग जगह-जगह फुटपाथ पर सोते मिले, जबकि आश्रय स्थलों पर कुछ बिस्तर खाली मिले।

    आरडीसी आरओबी पर खुले में सोता व्यक्ति। जागरण

    सीन एक : लाल क्वार्टर आश्रय स्थल

    रात 10 : 20 बजे का समय था। आश्रय स्थल परिसर में चौकीदार राजेंद्र अलाव ताप रहा था। यहां नगर निगम ने निराश्रित लोगों के सोने के लिए 18 बिस्तर की व्यवस्था की है। यहां पांच लोग सो रहे थे। अन्य बिस्तर खाली मिले। इस आश्रय स्थल पर रूम हीटर नहीं था। टीवी भी खराब था। आश्रय स्थल पर कंबल और बिस्तर की व्यवस्था ठीक थी।

    लाल क्वार्टर स्थित आश्रय स्थल में खाली पड़े बिस्तर। जागरण

    चौकीदार ने बताया कि कोई भी निराश्रित व्यक्ति आश्रय स्थल में आकर सो सकता है। उसके पास कोई भी आईडी होनी चाहिए। आईडी के बिना आश्रय स्थल पर सोने की इजाजत नहीं है।

    सीन दो : पुराना बस अड्डा आश्रय स्थल

    रात 10:43 बजे का समय था। आश्रय स्थल परिसर में चौकीदार सौरभ शर्मा अलाव ताप रहा था। एक हाल में महिलाओं के लिए आठ बिस्तर लगे थे, जबकि दूसरे हाल में पुरुष निराश्रितों के लिए 12 बिस्तर लगे थे। यहां 11 पुरुष सो रहे थे। हीटर नहीं था। यहां बिस्तर की व्यवस्था ठीक थी। महिलाओं के बिस्तर खाली थे। चौकीदार ने बताया कि आश्रय स्थल पर व्यवस्था ठीक है।

    पुराना बस अड्डा स्थित आश्रय स्थल में खाली पड़े महिला विंग के बिस्तर। जागरण

    सीन तीन : राजनगर ग्रीन आश्रय स्थल 

    रात के 10:21 बजे का समय था। आश्रय स्थल के बाहर अलाव जल रहा था। आश्रय स्थल के अंदर 31 लाेग सो रहे थे। यहां भी कई बिस्तर खाली थी। दो हीटर लगे थे। यहां व्यवस्था ठीक थी। चौकीदार ने बताया कि आश्रय स्थल पर पेयजल, शौचालय और अलाव की व्यवस्था की गई है।

    राजनगर ग्रीन आश्रय स्थल के पुरष विंग में लगा एक हीटर। जागरण

    फुटपाथ से रहे लोग बोले

    रेलवे स्टेशन के पास खुले में सो रहे एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें आश्रय स्थलों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कहा पर आश्रय स्थल बना है।

    बजरिया में बंद दुकानों के बाहर खुले में सो रहे लोग। जागरण

    रेलवे स्टेशन के पास खुले में सो रहे दूसरे व्यक्ति ने बताया कि आश्रय स्थल पर उनके जेब से पैसे चोरी हो जाते हैं। जिस वजह से वह आश्रय स्थल पर नहीं जाते हैं।
    घंटाघर जे पास बंद दुकानों के बाहर खुले में सो रहे लोग। जागरण

    पुराने बस अड्डे पर बने आश्रय स्थल से कुछ ही दूरी पर कई लोग फुटपाथ पर खुले में सोते हुए मिले। उन्होंने बताया कि आश्रय स्थल पर उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है।

     

    जिला एमएमजी अस्पताल के बाहर खुले में बैठे बुजुर्ग। जागरण