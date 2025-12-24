Ghaziabad Pollution: लोनी में 15 लाख की आबादी पर सांसों का संकट, महज एक दिन मिली 'शुद्ध' हवा

राहुल कुमार, साहिबाबाद। जिम्मेदार अधिकारी प्रदूषण रोकथाम के लाख दावे कर लें, लेकिन लोनी की करीब 15 लाख की आबादी का जहरीली हवा में दम घुट रहा है। यहां के लोगों की सांसों को इस वर्ष अभी तक महज एक दिन ही साफ हवा मिल सकी है। जबकि 26 दिन लोगों को गंभीर श्री की हवा में रहना पड़ा, लेकिन जिम्मेदार कागजी योजना बनाकर खानापूरी करते रहे। अगर ठोस योजना बनाकर कार्रवाई करते तो शायद लोग सुकुन की कुछ सांसें ले पाते।

लोनी में हजारों की संख्या में अवैध फैक्ट्रियों का संचालन किया जाता है। आवासीय इलाकों में ही तारों से कापर निकालने, ई-वेस्ट जलाकर धातु निकालने, रंगाई समेत विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है। जबकि आवासीय इलाकों में फैक्ट्रियों के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहां के लोग आए दिन आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इक्का-दुक्का फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई कर दी जाती है। वह भी कुछ दिन में फिर से संचालित हो जाती हैं।

अधिकारियों का दावा है कि इस वर्ष ही सैकड़ों फैक्ट्रियों को सील किया गया है। लोगों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बहुत ही जहरीला होता है, जिसमें से दुर्गंध भी आती है। इससे घरों में रहना भी दूभर हो जाता है। सांस, दमा आदि बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। यही कारण है कि लोनी के लोगों को केवल 26 अगस्त को शुद्ध हवा मिली।

14 दिन ही इंदिरापुरम के लोगों को साफ मिल सकी हवा जिले में चार स्थानों इंदिरापुरम, लोनी, वसुंधरा और संजय नगर में प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं। इनमें से सबसे कम दिन लोनी और सबसे अधिक दिन इंदिरापुरम के लोगों को साफ हवा मिल सकी। इंदिरापुरम के लोगों को अधिकतम 14 दिन ही साफ हवा मिली। यानी एक्यूआइ 50 से कम दर्ज किया गया। दरअसल, सीपीसीबी के अनुसार 50 से कम एक्यूआइ होने पर ही हवा को साफ श्रेणी में रखा गया है।

जहां बैठते हैं अधिकारी उस क्षेत्र के लोगों को आठ दिन मिली साफ हवा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय वसुंधरा सेक्टर-16 में है। यहां बैठकर ही अधिकारी हापुड़ और गाजियाबाद के क्षेत्रों की निगरानी करते हैं, लेकिन वसुंधरा के लोगों को भी वर्षभर में महज आठ दिन ही साफ हवा मिल सकी।