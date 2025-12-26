Language
    मंगेतर से फोन पर बात करते-करते युवती ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग; मौके पर मौत; 26 फरवरी को होनी थी शादी

    By Vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    गाजियाबाद के महरौली में एक युवती ने मंगेतर से फोन पर हुए विवाद के बाद तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहा ...और पढ़ें

    मंगेतर से फोन पर बात करते -करते युवती ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। महरौली में बृहस्पतिवार देर रात एक युवती ने मंगेतर से फोन पर बातचीत के दौरान हुए विवाद के बीच तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। युवती को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां युवती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    युवती की 25 फरवरी को ही शादी होनी थी। पुलिस का कहना है कि युवती के स्वजन ने कोई शिकायत नहीं दी है। स्वजन पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने पीएम कराया है।

    वेव सिटी पुलिस को बृहस्पतिवार देर रात करीब दो बजे सूचना मिली कि महरौली के पीआर एंक्लेव में एक युवती की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की तब पता चला कि मूल रूप से बडौत निवासी 22 वर्षीय शिवानी शर्मा महरौली के पीआर एंक्लेव में किराए पर रहती थी।

    शिवानी की लैंडक्राफ्ट सोसायटी निवासी राहुल चौहान से शादी तय हो गई थी। दोनों 25 फरवरी को सात फेरे लेने वाले थे। कुछ दिन पूर्व ही दोनों का प्री वेडिंग शूट हुआ था। पुलिस के मुताबिक जानकारी में आया है कि राहुल चौहान ने अपने वाट्सएप स्टेटस पर प्री वेडिंग शूट के फोटो लगाया था। इससे शिवानी नाराज थी।

    बृहस्पतिवार देर रात दोनों में इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। रात करीब एक बजे युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। राहुल चौहान और युवती के पिता उसे मणिपाल अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सकों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि युवती नोएडा की निजी कंपनी में नौकरी करती थी और महरौली में किराए पर रहती थी।

    स्वजन ने कोई शिकायत नहीं दी है। स्वजन पीएम कराने से भी मना कर रहे थे। युवती द्वारा आत्महत्या की वजह शुरूआती जांच में मंगेतर से फोन पर हुए विवाद लग रही है। - प्रियाश्री पाल, एसीपी वेव सिटी