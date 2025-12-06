दहेज में कार न मिलने पर गाजियाबाद में तीन तलाक, पति पर बच्चे को भी छीनने का आरोप; केस दर्ज
गाजियाबाद के मुरादनगर में दहेज में कार न मिलने पर एक महिला को तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति पर बच्चे छीनने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की ईदगाह काॅलोनी में दहेज में कार न मिलने पर महिला को तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। इसके अलावा पीड़िता ने अपने पति पर बच्चे छीनने का आरोप भी लगाया है।
पीड़िता ने आरोपित पति व अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। ईदगाह काॅलोनी की रानी का निकाह दस वर्ष पूर्व दिल्ली के नरेला क्षेत्र के रहने वाले युवक के साथ हुआ था। महिला के अनुसार निकाह के बाद ही कम दहेज लाने के नाम पर पति व उसके परिवार के लोग उनके साथ गालीगलौज व मारपीट करते आ रहे हैं।
दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोग उनसे तीन लाख रुपये व कार की मांग करते हैं। इस बीच कई उनके स्वजन को बुलाकर भी दहेज कम देने के लिए बुरा भला सुनाया है। इतना ही नहीं पीड़िता के बच्चों के प्रसव का खर्च भी उनके स्वजन ने ही उठाया था।
पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व नंदोई अकेली पाकर उनके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता इस बारे में पति को बताया तो उसने उल्टा उसी की गलती बताई। इतना ही नहीं पति ने उनके तीन बच्चों को भी जबरन अपने पास रख लिया है।
पीड़िता द्वारा विरोध किए जाने पर पति ने उन्हें तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता अपने घर पहुंची और स्वजन को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने अपने पति व उनके स्वजन के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच रही है।
