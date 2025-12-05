Language
    गाजियाबाद: अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में युवक ने 10वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, बहन के घर आया था मृतक

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    गाजियाबाद की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में एक युवक ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक अपनी बहन के घर आया हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां 35 वर्षीय युवक ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सोसायटी के पदाधिकारी ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद आत्महत्या की वजह लग रहा है।

    नंदग्राम थाना पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। तब तक स्वजन युवक को अस्पताल लेकर चले गए थे। इसके बाद पुलिस यशोदा अस्पताल संजय नगर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।मृतक की पहचान बिहार के दरभंगा के लहरिया सराय निवासी 35 वर्षीय सत्यम सत्यजीत के रूप में हुई है। वह बेंगलुरु के एमएन गुरु गोकुलम अपार्टमेंट में रहते थे और वहीं किसी निजी कंपनी में काम करते थे।

    पुलिस के अनुसार, वह एक दिन पूर्व अपनी बहन डाॅ. नूपुर के फ्लैट पर मिलने आए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उन्होंने 10वीं मंजिल की बालकनी में लगा सेफ्टी नेट हटाकर छलांग लगाई। फील्ड यूनिट को साक्ष्य संग्रह के लिए बुलाकर शव को हिंडन मोर्चरी भेजकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आ रही है। स्वजन जो भी शिकायत या बयान देंगे, उसके आधार पर आगे जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

