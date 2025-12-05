गाजियाबाद: अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में युवक ने 10वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, बहन के घर आया था मृतक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां 35 वर्षीय युवक ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सोसायटी के पदाधिकारी ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद आत्महत्या की वजह लग रहा है।

नंदग्राम थाना पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। तब तक स्वजन युवक को अस्पताल लेकर चले गए थे। इसके बाद पुलिस यशोदा अस्पताल संजय नगर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।मृतक की पहचान बिहार के दरभंगा के लहरिया सराय निवासी 35 वर्षीय सत्यम सत्यजीत के रूप में हुई है। वह बेंगलुरु के एमएन गुरु गोकुलम अपार्टमेंट में रहते थे और वहीं किसी निजी कंपनी में काम करते थे।