    गाजियाबाद में जन्म के तुरंत बाद नवजात को पड़ोसी की छत पर फेंका, सिर में चोट से मौत; मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद पड़ोसी की छत पर फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिशु के सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मां के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राकेश मार्ग पर नवजात बच्ची के जन्म के तत्काल बाद कलयुगी मां ने उसे पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से बच्ची की मौत हो गई। सुबह छत पर गए पड़ोसी ने कपड़े में लिपटा हुआ नवजात का शव देख पुलिस को मामले की सूचना दी। जांच करने पर पता चला कि पड़ोसी के किरायेदार की बहन करीब 20 दिन पहले उसके पास रहने आई थी। उसी ने तड़के बच्ची को जन्म देकर फेंका है।

    पुलिस ने महिला से पूछा तो उसने बताया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। इसलिए उसने छत के पीछे खाली प्लाट की तरफ झाड़ियों में नवजात को फेंका था, लेकिन नवजात पड़ोसी की छत पर गिर गई। हालांकि शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत सिर में चोट लगने से आने के बाद आरोपित मां के खिलाफ पुलिस ने सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया है।

    घटना शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे की है। राकेश मार्ग निवासी विनय रावत ने अपनी छत पर कपड़े में लिपटा नवजात बच्ची का शव देख पुलिस को सूचना दी। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि शव कहां से आया। जांच में पता चला कि शव पड़ोस में रह रहे किराएदार के मकान से फेंका गया था। वहां रहने वाली महिला की 19 वर्षीय बहन झरना, जो 20 दिन पहले बंगाल के मिदनापुर से आई थी, उसने प्रसव पीड़ा के दौरान बच्ची को जन्म दिया था।

    पुलिस ने झरना और उसकी बहन सविता पत्रा से इस संबंध में पूछा तो उसने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि बच्ची मृत पैदा हुई थी। इसलिए घबराकर झरना ने उसे पास के खाली प्लाट की ओर फेंक दिया। लेकिन बच्ची पड़ोसी की छत पर जा गिरी। पुलिस को शुरुआती दौर में ही यह बयान संदिग्ध लगा। इसके बाद घटनास्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित करवा कर नवजात और मां के डीएनए नमूने जांच को भेजे गए।

    शाम को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले की सच्चाई सामने रख दी। रिपोर्ट के अनुसार नवजात की मृत्यु सिर पर चोट लगने से हुई है। जो जन्म के बाद लगी गंभीर चोट की पुष्टि कर रही थी। इससे मृत पैदा होने का स्वजन का दावा खारिज हो गया। पुलिस ने इस निष्कर्ष के आधार पर झरना के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

    20 दिन पहले बंगाल से आई है झरना

    मकान मालिक सोनू ने बताया कि झरना कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के पास रहने आई थी। उसे बताया गया था कि पति से विवाद के चलते वह कुछ समय के लिए अलग रह रही है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि झरना ने पति से विवाद की बात सच बोली है या झूठ बोली है।

    "पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नवजात की मौत सिर की चोट से होना पाया गया है। इसी आधार पर मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई साक्ष्यों और जांच के अनुसार की जाएगी।"

    -धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी

