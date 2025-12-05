छत पर सेंकने गए थे धूप, नजारा देख सूख गया खून; गाजियाबाद पुलिस के सामने पड़ोसन ने किया सनसनीखेज खुलासा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ठंड के मौसम में छत पर धूप सेंकने गए भवन स्वामी ने शुक्रवार सुबह ऐसा नजारा देखा कि डर के मारे उनका खून सूख गया। पुलिस के आने पर पड़ोसी ने जब अपराध स्वीकारा तो कई सवाल खड़े हो गए। अब एक नवजात के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई उजागर हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है पूरा मामला राकेश मार्ग पर शुक्रवार तड़के एक मकान की छत पर नवजात बच्ची का शव मिला। छत पर शव देख भवन स्वामी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला पड़ोसी की छत से शव फेंका गया है। जांच में सामने आया कि पड़ोसी के मकान में रह रहे किराएदार महिला की 15 दिन पूर्व बंगाल से आई बहन ने बच्ची को जन्म दिया था। महिला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बच्ची मृत अवस्था में पैदा हुई थी। इसलिए उसने बच्ची को झाड़ियों की तरफ फेंका था, लेकिन वह पड़ोसी की छत पर गिर गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नवजात की माैत की सही वजह का पता चलेगा। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

बंगाल से आई महिला ने जन्म दिया था बच्चे को राकेश मार्ग निवासी विनय रावत के मकान की छत पर नवजात बच्ची का शव मिलने की सूचना शुक्रवार तड़के मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास किसी के घर में प्रसव होने की पुष्टि न होने से पुलिस ने पहले इसे हत्या या भ्रूण हत्या जैसा गंभीर मामला माना। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि विनय रावत के पड़ोसी के यहां किराए पर रहने वाली महिला की बंगाल के मिदनापुर निवासी बहन 19 वर्षीय झरना करीब 20 दिन पूर्व ही उसके पास रहने आई थी।