नगर निगम ने गाजियाबाद की फर्म पर लगाया दो लाख का जुर्माना, CM ग्रिड परियोजना में लापरवाही पर की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बरेली। सीएम ग्रिड परियोजना फेज-2 के कार्यों में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने गाजियाबाद की फर्म शर्मा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप से जीआरएम स्कूल होते हुए कुदेशिया पुल तक सीएम ग्रिड योजना में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यदायी संस्था शर्मा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य अभियंता ने गुरुवार को मौके पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। पाइप लाइन डालने के लिए साइड पटरी की जेसीबी से अनियोजित तरीके से खोदाई कराई जा रही थी। वाहनों के आवागमन, पैदल यात्रियों के आने जाने और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई थी।

बेरीकेडिंग, ग्रीन नोटिस, साइनेज, फ्लैग मैन आदि की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई थी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अवगत कराया कि अभी तक कोई साइट आफिस नहीं बनाया गया है, न ही अभियंता तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं साइट लैब की भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। जबकि पांच महीने से अधिक का समय बीत चुका है।