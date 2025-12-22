गाजियाबाद में युवाओं के लिए रोजगार का शानदार मौका, बुनकर मार्ट को एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित करेगा GDA

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम में निर्माणाधीन बुनकर मार्ट को जीडीए बुनकर मार्ट सह एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित करेगा। इससे छोटे और बड़े सभी कारीगरों को साझा मंच मिलेगा। इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी प्राधिकरण ने निजी कंपनियों के लिए ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित किया है। इसे आने वाले साल में आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिससे करीब 500 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश के बुनकरों को बेहतर सुविधाएं और उनके उत्पादों को एक छत के नीचे प्रदर्शित करने व रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में बुनकर मार्ट परियोजना की शुरुआत की थी। करीब 200 करोड़ रुपये की इस योजना नौ वर्ष बाद भी पूरी है। हालांकि, फिलहाल इस योजना को पूरा करने में तेजी आई है और करीब 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

प्राधिकरण बुनकर मार्ट को दिल्ली के प्रगति मैदान और दिल्ली हॉट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसे अब आधुनिक और विशाल एक्सपो एवं कन्वेंशन सेंटर के तौर पर विकसित करने की योजना है, जो हुनरमंद कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का बड़ा प्लेटफार्म बनेगा।