गाजियाबाद में युवाओं के लिए रोजगार का शानदार मौका, बुनकर मार्ट को एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित करेगा GDA

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम में निर्माणाधीन बुनकर मार्ट को जीडीए बुनकर मार्ट सह एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित करेगा। इससे छोटे और बड़े सभी कारीगरों को साझा मंच मिलेगा।
इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी प्राधिकरण ने निजी कंपनियों के लिए ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित किया है। इसे आने वाले साल में आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिससे करीब 500 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
प्रदेश के बुनकरों को बेहतर सुविधाएं और उनके उत्पादों को एक छत के नीचे प्रदर्शित करने व रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में बुनकर मार्ट परियोजना की शुरुआत की थी। करीब 200 करोड़ रुपये की इस योजना नौ वर्ष बाद भी पूरी है। हालांकि, फिलहाल इस योजना को पूरा करने में तेजी आई है और करीब 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
प्राधिकरण बुनकर मार्ट को दिल्ली के प्रगति मैदान और दिल्ली हॉट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसे अब आधुनिक और विशाल एक्सपो एवं कन्वेंशन सेंटर के तौर पर विकसित करने की योजना है, जो हुनरमंद कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का बड़ा प्लेटफार्म बनेगा।
इसके संचालन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी। यह केंद्र बुनकरों को सीधे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़कर उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा। यहां एक्सपो, ट्रेड फेयर, वर्कशाप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यहां 13,740 वर्ग मीटर क्षेत्र में ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, जिसमें 560 लोगों के बैठने की क्षमता होगी।
इसके अलावा म्यूजियम, सभी फ्लोर पर फूड कोर्ट, आवासीय काम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस हाल, एग्जिबिशन हाल और छोटी-बड़ी दुकानों की भी व्यवस्था की गई है।
मधुबन बापूधाम में निर्माणाधीन बुनकर मार्ट को एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे अगले साल खोलने की तैयारी है, ताकि इसका लाभ सभी वर्गों को मिल सके। - नन्द किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए
