Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोगों को शुद्ध पानी भी नसीब नहीं, कई इलाकों में हालत बेहद खराब

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन के अलग-अलग क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। सोमवार को माेहननगर में दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत लोगों ने की।

इसके अलावा वसुंधरा में घरों में कम दबाव से पानी आया। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों के घर पेयजल आपूर्ति मुश्किल से हुई।

डीएलएफ कॉलोनी में दो दिन से दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे दिनचर्या भी बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति के चलते लोगों को बोतलबंद पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। शालीमार गार्डन में सुबह के समय करीब आधे घंटे के लिए दूषित पानी की आपूर्ति हुई। ऐसे में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।