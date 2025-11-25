Ghaziabad Wall Collapse: जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला, तीन की पहले हो चुकी मौत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र के ज्ञानी बॉर्डर के पास मंगलवार को दीवार गिरने से तीन महिलाओं की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी वेयर हाउस संचालक से सोमवार को पूछताछ की। वहीं, हादसे में घायल चौथी महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले में अभी जांच कर रही है। बता दें कि सीमापुर चौकी क्षेत्र में एक प्लाट पर काम चल रहा था। यहां शहीदनगर निवासी सलमा, जमीला, इशरत और सज्जो ईंट तोड़ने का काम कर रही थीं। बराबर में वेयर हाउस में पाइप काटने का काम चल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि दोपहर के समय चारों वेयर हाउस की दीवार के बराबर में बैठकर खाना खा रही थीं। इस दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिरी और चारों महिलाएं घायल हो गईं। सभी काे आननफानन में जिला एमएमजी अस्पताल भेजा गया।