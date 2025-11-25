Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Wall Collapse: जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला, तीन की पहले हो चुकी मौत

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:58 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में दीवार गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने वेयरहाउस संचालक से पूछताछ की है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घायल महिला का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र के ज्ञानी बॉर्डर के पास मंगलवार को दीवार गिरने से तीन महिलाओं की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी वेयर हाउस संचालक से सोमवार को पूछताछ की।

    वहीं, हादसे में घायल चौथी महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले में अभी जांच कर रही है।

    बता दें कि सीमापुर चौकी क्षेत्र में एक प्लाट पर काम चल रहा था। यहां शहीदनगर निवासी सलमा, जमीला, इशरत और सज्जो ईंट तोड़ने का काम कर रही थीं। बराबर में वेयर हाउस में पाइप काटने का काम चल रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि दोपहर के समय चारों वेयर हाउस की दीवार के बराबर में बैठकर खाना खा रही थीं। इस दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिरी और चारों महिलाएं घायल हो गईं। सभी काे आननफानन में जिला एमएमजी अस्पताल भेजा गया।

    इस हादसे में जमीला, सलमा व सज्जो की मौत हो गई थी। मामले में जमीला के पति रहसुद्दीन ने 19 नवंबर को रिद्धि इंटरप्राइजेज के नाम से वेयर हाउस संचालक राहुल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इशरत का उपचार अभी जीटीबी में चल रहा है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सोमवार को पुलिस ने वेयर हाउस संचालक से पूछताछ की।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट, कार सवार युवकों ने वर्दी भी फाड़ी

    पीड़ितों का आरोप था कि वेयर हाउस की दीवार सिंगल ईंट से काफी चौड़ी और ऊंची बनाई गई और बिना पिलर के सहारे बनाई गई। इसके बाद दीवार के सहारे भारी लोहे के पाइप खड़े किए गए थे, जिस कारण दीवार गिरी। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।