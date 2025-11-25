गाजियाबाद में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट, कार सवार युवकों ने वर्दी भी फाड़ी
गाजियाबाद में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ कार सवार युवकों ने मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ दी। घटना गाजियाबाद शहर में हुई, जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा था। बहस के बाद युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हापुड़ रोड स्थित एनडीआरएफ कट पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों से कार सवार युवकों ने मारपीट कर दी। रविवार शाम यातायात पुलिसकर्मी पर होंडा सिटी कार चालक ने रोके जाने पर कार चढ़ाने का प्रयास किया और विरोध पर मारपीट करते हुए वर्दी फाड़ दी।
आरोपितों ने अपने साथियों को बुलाकर फिर से पुलिसकर्मी पर हमलावर हो गए। पुलिसकर्मी की तरफ से कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हेड कॉन्स्टेबल कपिल कुमार ने कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रविवार शाम यातायात उनकी व कॉन्स्टेबल अजीत कुमार की डयूटी एनडीआरएफ कट पर समय दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक लगी थी।
शाम लगभग पांच बजे वह दोनों यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक होंडा सिटी कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी चालक ने उन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान किसी प्रकार उन्हें खुद को संभालते हुए अपनी जान बचाई।
इस दौरान साथी पुलिसकर्मी की मदद से कार चालक को रोका गया तो उसने गाडी में बैठे साथी के साथ मिलकर अभद्रता करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। गाली देने का विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और वर्दी फाड़ दी। इतना ही नहीं आरोपियों ने अपने कुछ साथी भी बुला लिए और फिर से हमलावर हो गए। अन्य लोगों ने आरोपियों से घर जाने को कहा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
ट्रैफिक कर्मी की शिकायत पर केस दर्ज कर कार चालक एवं अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपितो को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
सूर्यबली मौर्य, एसीपी कविनगर
