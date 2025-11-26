Language
    BLO का इंतजार करते रहे लोग, नहीं आया कोई अधिकारी; शिकायत मिलने पर अलर्ट हुए SDM

    By Shobhit Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अर्थला और खोड़ा में बीएलओ के न आने से लोगों को परेशानी हुई। नागरिकों ने कंपोजिट विद्यालय और बूथ संख्या 543 पर बीएलओ का इंतजार किया, पर वे नहीं पहुंचे। एसडीएम ने शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुनरीक्षण 4 दिसंबर तक चलेगा।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में मतदाता सूची के विशेष संघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच बीएलओ का इंतजार करते लोग दिख रहे हैं। अर्थला के कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को बीएलओ के न आने की शिकायत लोगों ने की।

    इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में बूथ संख्या 543 पर भी बीएलओ नहीं आया। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रांस हिंडन के अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने फार्म जमा कराए।

    अर्थला निवासी वीरपाल ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय पर दोपहर तक तीन चक्कर लगा दिए लेकिन, स्कूल पर ताला लगा मिला। प्रशासन के निर्देश थे कि बूथ पर बीएलओ रहकर मतदाताओं को फार्म देंगे और जमा कराएंगे।

    इसके अलावा खोड़ा निवासी देव ने बताया कि बूथ संख्या-543 पर बीएलओ नहीं आया। पूरे दिन लोगों ने इंतजार किया लेकिन बीएलओ के बारे में जानकारी नहीं मिली। चार दिसंबर तक सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण किया जाएगा। इस तरह से बीएलओ के न आने से कई लोग रह जाएंगे। ट्रांस हिंडन के शिप्रा में पांच से छह स्थानों पर बीएलओ ने लोगों के फार्म जमा किए।

    इसके अलावा वैशाली सेक्टर-3 में भी बीएलओ ने मतदाता सूची को लेकर लोगों से संपर्क किया। आरडब्ल्यूए के महासचिव अवधेश शर्मा ने बताया कि बीएलओ का सभी पदाधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं और लोगों तक बीएलओ के बारे में जानकारी पहुंचाई जा रही है। एसडीएम सदर तहसील अरुण दीक्षित ने बताया कि जिन जगह से शिकायत मिली है, उन बीएलओ की शिकायत अधिकारियों से की जाएगी।