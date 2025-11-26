BLO का इंतजार करते रहे लोग, नहीं आया कोई अधिकारी; शिकायत मिलने पर अलर्ट हुए SDM

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में मतदाता सूची के विशेष संघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच बीएलओ का इंतजार करते लोग दिख रहे हैं। अर्थला के कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को बीएलओ के न आने की शिकायत लोगों ने की।

इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में बूथ संख्या 543 पर भी बीएलओ नहीं आया। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रांस हिंडन के अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने फार्म जमा कराए।

अर्थला निवासी वीरपाल ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय पर दोपहर तक तीन चक्कर लगा दिए लेकिन, स्कूल पर ताला लगा मिला। प्रशासन के निर्देश थे कि बूथ पर बीएलओ रहकर मतदाताओं को फार्म देंगे और जमा कराएंगे।

इसके अलावा खोड़ा निवासी देव ने बताया कि बूथ संख्या-543 पर बीएलओ नहीं आया। पूरे दिन लोगों ने इंतजार किया लेकिन बीएलओ के बारे में जानकारी नहीं मिली। चार दिसंबर तक सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण किया जाएगा। इस तरह से बीएलओ के न आने से कई लोग रह जाएंगे। ट्रांस हिंडन के शिप्रा में पांच से छह स्थानों पर बीएलओ ने लोगों के फार्म जमा किए।