    गाजियाबाद में SIR में प्रगति धीमी होने पर ईआरओ को नोटिस, तेज गति से काम कराने के आदेश

    By Abhishek Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    गाजियाबाद में मतदाता सूची के सत्यापन के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। एडीएम एफआर सौरभ भट्ट ने एसआइआर की धीमी प्रगति पर ईआरओ को नोटिस जारी किया है। बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र बांटने में लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन पर भी चर्चा हुई, जिसमें 1,200 मतदाताओं के आधार पर संभाजन किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मतदाताओं के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य किया जा रहा है। चार नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां भरने के लिए दे रहे हैं, जिसे सत्यापन के लिए मतदाताओं को भरकर बीएलओ के पास जमा करना है।

    एडीएम एफआर सौरभ भट्ट ने बताया कि एसआइआर की प्रगति धीमी होने के कारण प्रत्येक ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर) को नोटिस जारी किया गया है। ईआरको को बताया गया कि एसआइआर के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, इसलिए तेज गति से कार्य कराएं। जिससे कि तय समय के अंदर जिले के सभी मतदाताओं का सत्यापन का कार्य पूरा हो सके।

    उन्होंने बताया कि जल्द ही इस संबंध में समीक्षा भी की जाएगी, यदि किसी बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र बांटने में लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर एसआइआर के तहत मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम एफआर ने बैठक की।

    उन्होंने बताया कि 1,200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का संभाजन किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदेय स्थलों का चयन कर लिया गया है। यदि मतदेय स्थलों की सूची को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो लिखित रूप में दिया जाए।

     