गाजियाबाद में SIR में प्रगति धीमी होने पर ईआरओ को नोटिस, तेज गति से काम कराने के आदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मतदाताओं के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य किया जा रहा है। चार नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां भरने के लिए दे रहे हैं, जिसे सत्यापन के लिए मतदाताओं को भरकर बीएलओ के पास जमा करना है।

एडीएम एफआर सौरभ भट्ट ने बताया कि एसआइआर की प्रगति धीमी होने के कारण प्रत्येक ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर) को नोटिस जारी किया गया है। ईआरको को बताया गया कि एसआइआर के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, इसलिए तेज गति से कार्य कराएं। जिससे कि तय समय के अंदर जिले के सभी मतदाताओं का सत्यापन का कार्य पूरा हो सके।