गाजियाबाद में मतदाता सूची चस्पा करने में ढिलाई, 50% बूथों पर ही चस्पा हुई वोटर लिस्ट; अब सभी बूथों पर चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में मृतक, अनट्रेस, और शिफ्टेड श्रेणी के मतदाताओं की सूची पोलिंग बूथों पर चस्पा करने का कार्य शनिवार को बीएलओ द्वारा आरंभ किया गया। हालांकि, सूची चस्पा करने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। जिला प्रशासन ने लगभग 50 प्रतिशत बूथों पर सूची चस्पा करने का दावा किया है। शेष बूथों पर रविवार को विशेष अभियान के तहत सूची चस्पा करने के निर्देश सभी बीएलओ को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गणना प्रपत्र जमा न करने वाले मतदाताओं की सूची गाजियाबाद की एनआईसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को सभी बूथों पर सूची चस्पा न होने के कारण पोलिंग बूथ पर पहुंचे मतदाता मायूस होकर लौट गए। दोपहर दो बजे तक वार्ड 77 में वैशाली सेक्टर-तीन और चार के बूथों पर कोई सूची चस्पा नहीं हुई और न ही वहां कोई बीएलओ उपस्थित था। इससे लोग निराश होकर वापस लौटते रहे। मतदाताओं का कहना था कि शनिवार को मृतक, अनट्रेस, शिफ्टेड, डुप्लीकेट आदि की लिस्ट चस्पा होनी थी, ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के नाम देख सकें कि कहीं किसी का नाम कट तो नहीं गया है।

लोनी में दोपहर दो बजे बूथ संख्या 379 पर पहुंचे मतदाता त्रिवेणी स्कूल में सूची न मिलने पर मायूस होकर लौट गए। इसी प्रकार अशोक विहार स्थित प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 90, 91, 92, 93 में भी सूची चस्पा न होने से लोग परेशान दिखे। दोपहर तीन बजे भोपुरा की कृष्ण विहार कुटी के निकिता इंटर काॅलेज में बने पोलिंग बूथ पर भी सूची चस्पा नहीं मिली। यहां दो बीएलओ पहुंचे, लेकिन दोपहर तक सूची न होने से लोगों को कठिनाई हुई।

मोदीनगर में दोपहर डेढ़ बजे पीवीएस इंटर काॅलेज और बेगमाबाद स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी पोलिंग बूथों पर अनट्रेस मतदाताओं की सूची चस्पा नहीं की गई। शिब्बनपुरा स्थित डाॅ. बीआर आंबेडकर इंटर काॅलेज और राजनगर स्थित इंग्राहम इंटर काॅलेज में भी दोपहर दो बजे तक गणना प्रपत्र जमा न करने वाले मतदाताओं की सूची चस्पा नहीं की गई, जिससे जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, उन्हें यह पता नहीं चल सका कि उनका नाम अनट्रेस मतदाताओं की सूची में है या नहीं।

60.06 प्रतिशत मतदाताओं के फाॅर्म हुए डिजिटाइज एसआईआर कार्यक्रम के तहत जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा किए जा रहे हैं, उनके फार्म को बीएलओ द्वारा डिजिटाइज किया जा रहा है। शनिवार तक जिले में 60.06 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइज हुए हैं। करीब 36 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, वहीं शेष करीब चार प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा हैं, उनको डिजिटाइज करने का कार्य अभी लंबित है।

आज चलाया जाएगा विशेष अभियान रविवार को मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त करने के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त करेंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी बीएलओ को निर्देश जारी किए गए हैं।