गाजियाबाद में गर्भवतियों को बड़ी राहत, 78 प्राइवेट सेंटर्स पर होगा मुफ्त अल्ट्रासाउंड; देखें लिस्ट
गाजियाबाद में गर्भवतियों के लिए अच्छी खबर है। शहर के 78 प्राइवेट सेंटर्स पर अब मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे गर्भवती महिलाओं को जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गर्भवती महिलाओं के लिए प्राइवेट सेंटर में निश्शुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी। डिप्टी सीएमओ डाॅ. रविन्द्र कुमार ने इस संबंध में 78 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची जारी की है, जिसे अस्पतालों के साथ-साथ सीएचसी और पीएचसी में प्रदर्शित किया गया है। ई-रूपी वाउचर के माध्यम से जांच कराने पर संबंधित केंद्र को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा। पहले महीने के चार दिन ही गर्भवती महिलाएं प्राइवेट अल्ट्रासाउंट सेंटर पर निश्शुलक जांच करा सकती थी, लेकिन अब आदेश जारी होने के बाद महीने में कभी भी जांच करा सकती हैं।
16 और 24 तारीख को सबसे अधिक अल्ट्रासाउंड जांच
इस सूची में प्रमुखता से जिला महिला अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल, सीएचसी लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, डासना और संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा के आसपास के केंद्र शामिल हैं। साहिबाबाद के कई केंद्रों के साथ प्राइवेट अस्पताल भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। 53 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 100 से अधिक ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के आसपास यह सुविधा विशेष रूप से शुरू की गई है। पहले यह संख्या कम थी, लेकिन एमओयू के बाद इसे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को सबसे अधिक अल्ट्रासाउंड जांच कराई जाती है।
सरकारी अस्पताल से वाउचर लेना होगा जरूरी
डिप्टी सीएमओ डा. रविंद्र कुमार सिंह के अनुसार, गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल, सीएचसी व यूपीएचसी से बार कोड नंबर लेकर नजदीकी सेंटर पर जाएं और जांच कराएं। सेंटर के संचालक इसी बार कोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड जांच करेंगे। सेंटर को शासन स्तर से इसका पैसा जारी कर दिया जाएगा। प्रति माह की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को विशेष जांच शिविर में यह बार कोड लिया जा सकता है। गर्भवती को प्रसव से पहले कम से कम चार बार अल्ट्रासाउंड जांच करवाना जरूरी है।
इन केंद्रों पर मिलेगी सुविधा
- वेद डायग्नोस्टिक सेंटर
- ली क्रस्ट हाॅस्पिटल वसुंधरा
- एपेक्स राजनगर एक्सटेंशन
- शार्प इमेजिंग संजयनगर
- डासना अल्टासाउंड सेंटर
- आलम डायग्नोस्टिक सेंटर डासना
- कल्याण डायग्नोस्टिक सेंटर कविनगर
- आइटीएस सूर्या हाॅस्पिटल मुरादनगर
- अल्ट्रा डायग्नोस्टिक सेंटर शास्त्रीनगर
- गुप्ता डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी
- धर्म अल्ट्रासाउंड सेंटर चिरौड़ी
- श्याम डायग्नोस्टिक सेंटर विजयनगर
- ट्रू केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर फरूखनगर लोनी
- मदर एंड चाइल्ड केंयर सेंटर संजयनगर
- इंटरनिटी हाॅस्पिटल इंदिरापुरम
- हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर लक्ष्मीनगर लोनी
- विद्यावती हाॅस्पिटल मोदीनगर
- ब्रेन क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रताप विहार
- मेहा नर्सिंग होम पटेल नगर
- राज मेटरनिटी एंड सर्जिकल सेंटर अशोक नगर
- तिथि हाॅस्पिटल लोनी
- गायत्री हाॅस्पिटल लोहिया नगर
- त्यागी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सिकरोड
- जय नर्सिंग होम सेवानगर
- जैनिथ मालीक्यूलर मुरादनगर
- देव डायग्नोस्टिक सेंटर
- हीलिंग ट्री इंदिरापुरम
- ट्रिमन मेटरनिटी सेंटर शास्त्रीनगर
- आरएस डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी
- मिडविन हाॅस्पिटल राजनगर
- होली क्राॅस हाॅस्पिटल
- जगमोहन मल्टीस्पेशलिटी लोनी
- सोहन इमेजिंग संजयनगर
- अवंतिका हाॅस्पिटल नीति खंड इंदिरापुरम
- शोभा अल्ट्रासाउंड सेंटर लोनी
- एसआर हाॅस्पिटल खोड़ा
- सुनीता सेंटर वैशाली
- गेट वेल शालीमार गार्डन
- शुभम सेंटर पटेलनगर
- हंस डायग्नोस्टिक सेंटर
- राज तान्या सेंटर
- चौधरी नर्सिंग होम लोनी
- पौद्दार नर्सिंग होम पटेलनगर बस अड्डा
- पल्मोनिक हाॅस्पिटल राजनगर
- जियो हाॅस्पिटल खोड़ा
- धनवंतरि हेल्थ केयर राजनगर एक्सटेंशन
- कृष्णा फेमिली प्रताप विहार
- यश वूमेन सेंटर आदित्य वर्ल्ड सिटी
- ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर विजयनगर
- यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर मसूरी
- ला सेंट मेडिकेयर कविनगर
- आकांक्षा नर्सिंग होम खोड़ा
- श्रेया राजेंद्रनगर
- अटलांटा वसुंधरा
- जेएस डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी
- उत्तम हाॅस्पिटल विजयनगर
- वसुंधरा हाॅस्पिटल वसुंधरा
- बी केयर राजेंद्रनगर
- कमल हाॅस्पिटल कौशांबी
- बलराम मेमोरियल सेंटर सिहानी चुंगी मेरठ रोड
- जगराम पालीक्लीनिक भोपुरा
- मीनाक्षी हाॅस्पिटल कौशांबी
- त्यागी डायग्नोस्टिक सेंटर लोनी
- मेट्रो हाॅस्पिटल लोनी
- गणेश हाॅस्पिटल नेहरू नगर
- न्यू मैक्स डायग्नोस्टिक सेंटर जीटी रोड
- मैक्स डायग्नोस्टिक सेंटर बहरामपुर
- तिवारी अल्ट्रासाउंड सेंटर मोदीनगर
मना करने पर जब्त होगा लाइसेंस
"जांच को मना करने पर संबंधित केंद्र का लाइसेंस अथवा पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। कोई भी हेल्पलाइन नंबर 9412539884 पर शिकायत कर सकता है। निश्शुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने को जिन केंद्रों के साथ स्वास्थ्य विभाग का एमओयू साइन हुआ है, उनकी सूची सभी अस्पतालों के अलावा सीएचसी और पीएचसी पर लगवा दी गई है।"
-डाॅ. रविन्द्र कुमार, डिप्टी सीएमओ
