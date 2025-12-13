गाजियाबाद में गर्भवतियों को बड़ी राहत, 78 प्राइवेट सेंटर्स पर होगा मुफ्त अल्ट्रासाउंड; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गर्भवती महिलाओं के लिए प्राइवेट सेंटर में निश्शुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी। डिप्टी सीएमओ डाॅ. रविन्द्र कुमार ने इस संबंध में 78 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची जारी की है, जिसे अस्पतालों के साथ-साथ सीएचसी और पीएचसी में प्रदर्शित किया गया है। ई-रूपी वाउचर के माध्यम से जांच कराने पर संबंधित केंद्र को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा। पहले महीने के चार दिन ही गर्भवती महिलाएं प्राइवेट अल्ट्रासाउंट सेंटर पर निश्शुलक जांच करा सकती थी, लेकिन अब आदेश जारी होने के बाद महीने में कभी भी जांच करा सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

16 और 24 तारीख को सबसे अधिक अल्ट्रासाउंड जांच इस सूची में प्रमुखता से जिला महिला अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल, सीएचसी लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, डासना और संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा के आसपास के केंद्र शामिल हैं। साहिबाबाद के कई केंद्रों के साथ प्राइवेट अस्पताल भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। 53 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 100 से अधिक ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के आसपास यह सुविधा विशेष रूप से शुरू की गई है। पहले यह संख्या कम थी, लेकिन एमओयू के बाद इसे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को सबसे अधिक अल्ट्रासाउंड जांच कराई जाती है।

सरकारी अस्पताल से वाउचर लेना होगा जरूरी डिप्टी सीएमओ डा. रविंद्र कुमार सिंह के अनुसार, गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल, सीएचसी व यूपीएचसी से बार कोड नंबर लेकर नजदीकी सेंटर पर जाएं और जांच कराएं। सेंटर के संचालक इसी बार कोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड जांच करेंगे। सेंटर को शासन स्तर से इसका पैसा जारी कर दिया जाएगा। प्रति माह की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को विशेष जांच शिविर में यह बार कोड लिया जा सकता है। गर्भवती को प्रसव से पहले कम से कम चार बार अल्ट्रासाउंड जांच करवाना जरूरी है।