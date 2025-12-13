गाजियाबाद में इस इलाके के एक फ्लैट में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने दो महिलाओं को छुड़ाया

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है जबकि दो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दो महिलाओं को व्यापार कराने वालों के चंगुल से छुड़ाकर घर भेजा। इंटरनेट मीडिया पर क्षेत्र का एक वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एक्स पर शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ था। चौकी प्रभारी को मौके पर भेजकर इसकी जांच कराई गई। वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम के साथ वह मौके पर पहुंचे और फ्लैट खुलवाया। इस दौरान फ्लैट के अंदर दो महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिलीं।