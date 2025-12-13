Language
    गाजियाबाद में इस इलाके के एक फ्लैट में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने दो महिलाओं को छुड़ाया

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन में देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक आरोपित गिरफ्तार, दो फरार। पुलिस ने दो महिलाओं क ...और पढ़ें

    तुलसी निकेतन में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है जबकि दो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दो महिलाओं को व्यापार कराने वालों के चंगुल से छुड़ाकर घर भेजा। इंटरनेट मीडिया पर क्षेत्र का एक वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
    एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एक्स पर शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ था। चौकी प्रभारी को मौके पर भेजकर इसकी जांच कराई गई। वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम के साथ वह मौके पर पहुंचे और फ्लैट खुलवाया। इस दौरान फ्लैट के अंदर दो महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिलीं।

    महिला दरोगा ने जब पूछताछ की तब पता चला कि एक महिला पश्चिम बंगाल और दूसरी दिल्ली की थी। दोनों को 500-500 रुपये का लालच दिया गया था। गिरफ्तार आरोपित का नाम पूर्वी दिल्ली चंद्रपुरी निवासी प्रदीप है। लोनी निवासी राकेश कश्यप उर्फ रवि और सरिता नाम की महिला फरार है।

