Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद: वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, पोलिंग बूथ पर करें चेक

    By Abhishek Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य साफ-सुथरी वोटर लिस्ट बनाना है। दस लाख से ज़्यादा व ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के लिए SIR प्रोसेस चल रहा है। इसका मकसद एक साफ-सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना है। अभी जिले में 10 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके काउंटिंग फॉर्म BLO को वापस नहीं किए गए हैं। इनमें अनट्रेस्ड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट वोटर, मृतक वोटर और ऐसे वोटर शामिल हैं जो किसी और वजह से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन वोटरों के नामों की लिस्ट शनिवार को हर पोलिंग स्टेशन पर चस्पा कर दी जाएगी। अगर कोई BLO गलती से किसी वोटर का नाम गलत कैटेगरी में डाल देता है, तो वे ERO और BLO से शिकायत कर सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं। इससे वोटरों को और परेशानी नहीं होगी।

    डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सौरभ भट्ट ने बताया कि शनिवार को काउंटिंग फॉर्म जमा नहीं करने वाले वोटरों की लिस्ट पोलिंग स्टेशनों पर चस्पा कर दी जाएगी और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ शेयर की जाएगी ताकि वे अपने BLO की मदद से लिस्ट को वेरिफाई कर सकें। अगर लिस्ट में कोई गलती है, तो वे उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ERO को लिस्ट वापस लेने का अधिकार दिया है। अगर किसी वोटर का नाम गलत कैटेगरी में दर्ज है तो उनका फॉर्म वापस लेकर बीएलओ को भेजा जाएगा और उन्हें सही कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।

    बीएलओ को किया जा रहा है मोटिवेट 

    उप जिला चुनाव अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि वोटर लिस्ट की एसआईआर का काम देशहित का काम है। इसे प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए बीएलओ को काम करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण की तारीख बढ़ा दी है, जिससे बीएलओ को काम पूरा करने के लिए और समय मिल गया है। सभी बीएलओ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम कर रहे हैं।

    59.68 फीसदी फॉर्म का डिजिटाइजेशन: शुक्रवार तक जिले में कुल 59.68 फीसदी वोटरों के फॉर्म का डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है। लोनी विधानसभा क्षेत्र में 64.60 प्रतिशत वोटरों के फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 66.80 प्रतिशत, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 46.37 प्रतिशत, गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में 64.74 प्रतिशत और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 76.47 प्रतिशत वोटरों के फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं।

    वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5,908 लोगों ने फॉर्म जमा किए: जिले में 5,908 वोटरों ने, जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरकर BLO को जमा कर दिया है। वोटरों ने एक घोषणा पत्र भी जमा किया है। वेरिफिकेशन के बाद वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे।

    कुल वोटर तथा विभिन्न श्रेणियों में हटाए गए वोटर
    विधानसभा क्षेत्र कुल वोटर मृतक लापता वोटर शिफ्ट हुए डुप्लीकेट वोटर अन्य
    लोनी 532,755 10,007 90,565 48,303 3,227 24,140
    मुरादनगर 459,698 12,144 48,142 78,564 5,615 6,696
    साहिबाबाद 1,042,469 21,490 223,315 200,950 10,587 13,269
    गाजियाबाद 468,304 10,616 84,435 57,734 4,440 7,890
    मोदीनगर 334,765 8,805 37,209 23,072 4,565 4,959
    कुल 2,837,991 63,062 483,665 408,623 28,434 56,954