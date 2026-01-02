गाजियाबाद के मतदाता ध्यान दें! वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए छह जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
गाजियाबाद के मतदाता 6 जनवरी तक विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यदि आपका नाम अब तक विधानसभा चुनाव वाली मतदाता सूची में नही जुड़ा है और आपने नाम जुड़वाने के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है तो छह जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छह जनवरी को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन पहले एक जनवरी को करना निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने पूर्व में तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन अब छह जनवरी को करने का निर्णय लिया है।
ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद छह जनवरी से छह फरवरी तक आपत्ति और दावे प्राप्त किए जाएंगे। 27 फरवरी तक आपत्ति और दावों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा।
