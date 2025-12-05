SIR ने किया खुलासा: गाजियाबाद में 59 हजार से अधिक वोटर मिले मृतक, 3.72 लाख दूसरी जगह हुए शिफ्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआईआर किया जा रहा है। इसके तहत अब तक जिले में 59,550 मतदाता मृतक मिले हैं। इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई बीएलओ द्वारा की गई है। इसके अलावा जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 28,37,991 मतदाताओं का नाम एसआईआर कार्यक्रम से पहले मतदाता सूची में दर्ज हैं।

दरअसल, एसआईआर के तहत शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है। अब तक की गई जांच में जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 59,550 मतदाता मृतक मिले हैं।

4,30,658 मतदाता अपने पते पर अब नहीं रहते हैं, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है। 3,72,028 मतदाता ऐसे हैं, जो कि अब स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं।

जिले के 24,096 मतदाताओं का नाम पहले से ही दूसरी जगह मतदाता सूची में दर्ज मिला है। 31,024 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं, जिन्होंने अब तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मृतक अनुपस्थित शिफ्टेड मतदाता डुप्लीकेट वोटर अन्य लोनी 5,32,755 9,262 69,220 42,103 2,621 6,838 मुरादनगर 4,59,698 11,385 34,497 68,270 4,715 3,374 साहिबाबाद 10,42,469 20,062 2,06,883 1,84,557 8,618 10,410 गाजियाबाद 4,68,304 10,321 75,554 55,439 4,203 7,201 मोदीनगर 3,34,765 8,520 44,504 21,659 3,939 3,191 कुल 28,37,991 59,550 4,30,658 3,72,028 24,096 31,014

यह भी पढ़ें- छत पर सेंकने गए थे धूप, नजारा देख सूख गया खून; गाजियाबाद पुलिस के सामने पड़ोसन ने किया सनसनीखेज खुलासा