    SIR ने किया खुलासा: गाजियाबाद में 59 हजार से अधिक वोटर मिले मृतक, 3.72 लाख दूसरी जगह हुए शिफ्ट

    By Abhishek Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    गाजियाबाद में SIR ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का खुलासा किया है। जांच में 59,000 से अधिक मृतक मतदाता और 3.72 लाख स्थानांतरित मतदाता पाए गए हैं। एस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआईआर किया जा रहा है। इसके तहत अब तक जिले में 59,550 मतदाता मृतक मिले हैं। इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई बीएलओ द्वारा की गई है। इसके अलावा जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 28,37,991 मतदाताओं का नाम एसआईआर कार्यक्रम से पहले मतदाता सूची में दर्ज हैं।

    दरअसल, एसआईआर के तहत शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है। अब तक की गई जांच में जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 59,550 मतदाता मृतक मिले हैं।

    4,30,658 मतदाता अपने पते पर अब नहीं रहते हैं, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है। 3,72,028 मतदाता ऐसे हैं, जो कि अब स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं।

    जिले के 24,096 मतदाताओं का नाम पहले से ही दूसरी जगह मतदाता सूची में दर्ज मिला है। 31,024 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं, जिन्होंने अब तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

    विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मृतक अनुपस्थित शिफ्टेड मतदाता डुप्लीकेट वोटर अन्य
    लोनी  5,32,755  9,262  69,220  42,103 2,621  6,838
    मुरादनगर  4,59,698  11,385 34,497 68,270 4,715 3,374
    साहिबाबाद 10,42,469 20,062 2,06,883 1,84,557 8,618 10,410
    गाजियाबाद 4,68,304  10,321   75,554 55,439 4,203 7,201
    मोदीनगर  3,34,765  8,520  44,504 21,659 3,939 3,191
    कुल  28,37,991 59,550 4,30,658  3,72,028 24,096  31,014

