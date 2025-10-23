गाजियाबाद: मरने से पत्नी और दो लोगों पर जलाने का लगाया था आरोप, वायरल वीडियो देख पुलिस हो गई हैरान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम के हरबंस नगर में दीवाली की रात युवक की जलकर हुई मौत मामले में घटना का वीडियो बुधवार को प्रसारित हुआ। दो मिनट 21 सेकेंड के वीडियो में एक युवक गली में एक घर के बाहर बैठा हुआ है। कुछ ही देर में वह आग की लपटों के बीच घिर जाता है और भागने लगता है। युवक एक गली में भागने लगता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहा युवक टिंकू है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरी ओर, टिंकू ने दम तोड़ने से पहले सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों को बताया था कि उसकी पत्नी ने दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसके ऊपर डीजल डालकर आग लगाई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच और वीडियो के आधार पर टिंकू द्वारा पत्नी से विवाद के बाद खुद ही आग लगाना सामने आया है।

हरबंसनगर निवासी कामगार 30 वर्षीय टिंकू का दीवाली की रात पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे आग में झुलसते हुए देखा। स्वजन टिंकू को गंभीर अवस्था में जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे 95 प्रतिशत झुलसा हुआ देख सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया।

सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इस मामले में स्वजन अस्पताल मे एक मेमो का हवाला दे रहे हैं जिसे अस्पताल के डाक्टर ने तैयार किया है। इसमें टिंकू द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी ने दो लोगों के साथ मिलकर डीजल डाला और आग लगा दी। वह जान बचाने के लिए भागा था।