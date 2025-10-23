गाजियाबाद: मरने से पत्नी और दो लोगों पर जलाने का लगाया था आरोप, वायरल वीडियो देख पुलिस हो गई हैरान
गाजियाबाद में एक व्यक्ति की मौत से पहले का वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। वीडियो में, व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो अन्य लोगों पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने में जुटी है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम के हरबंस नगर में दीवाली की रात युवक की जलकर हुई मौत मामले में घटना का वीडियो बुधवार को प्रसारित हुआ। दो मिनट 21 सेकेंड के वीडियो में एक युवक गली में एक घर के बाहर बैठा हुआ है। कुछ ही देर में वह आग की लपटों के बीच घिर जाता है और भागने लगता है। युवक एक गली में भागने लगता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहा युवक टिंकू है।
दूसरी ओर, टिंकू ने दम तोड़ने से पहले सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों को बताया था कि उसकी पत्नी ने दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसके ऊपर डीजल डालकर आग लगाई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच और वीडियो के आधार पर टिंकू द्वारा पत्नी से विवाद के बाद खुद ही आग लगाना सामने आया है।
हरबंसनगर निवासी कामगार 30 वर्षीय टिंकू का दीवाली की रात पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे आग में झुलसते हुए देखा। स्वजन टिंकू को गंभीर अवस्था में जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे 95 प्रतिशत झुलसा हुआ देख सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया।
सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इस मामले में स्वजन अस्पताल मे एक मेमो का हवाला दे रहे हैं जिसे अस्पताल के डाक्टर ने तैयार किया है। इसमें टिंकू द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी ने दो लोगों के साथ मिलकर डीजल डाला और आग लगा दी। वह जान बचाने के लिए भागा था।
हालांकि, पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि मामले में जांच जारी है। टिंकू ने अस्पताल में चिकित्सकों को क्या बताया है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में टिंकू घर के पास खुद को आग लगाता हुआ दिखा है। स्वजन शिकायत देंगे तो जांच कराकर कार्रवाई करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।