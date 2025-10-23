बिहार चुनाव और छठ को देखते हुए रेलवे अलर्ट, दिल्ली से 17 और ट्रेनें होंगी रवाना; भीड़ पर रहेगी AI की 'नजर'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के मध्य छठ पूजा के लिए रेल प्रशासन ने व्यापक और विशेष व्यवस्था की है। रेलवे गुरुवार से 17 विशेष रेलगाड़ी चलाने जा रहा है। बुधवार को उसने 28 विशेष ट्रेन चलाईं। रेल प्रशासन ने दीपावली के समय उमड़ी यात्रियों की भीड़ से सबक लेते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफाॅर्म नंबर 16 और आनंद विहार में छह व सात नंबर प्लेटफाॅर्म को विशेष रेलगाड़ियों के लिए आरक्षित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइट पर 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला प्रतीक्षा क्षेत्र भी बनाया है। भीड़ के आंकलन और लगातार निगरानी के एआइ आधारित निगरानी उपकरणों से युक्त नियंत्रण कक्ष रेलवे बोर्ड से लेकर मंडल स्तर तक सक्रिय किए गए हैं। जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल की 24 घंटे तैनाती के साथ अतिरिक्त निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।

छठ महापर्व पर नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन से पूर्वी दिशा की अधिकांश विशेष रेलगाड़ी पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा के लिए रवाना हो रही हैं। मंगलवार को 26 तो बुधवार को 28 विशेष रेलगाड़ी रवाना हुईं। रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि गुरुवार को 17 विशेष रेल गाड़ी इस दिशा को रवाना होंगी। भीड़ बढ़ने पर बिना आरक्षण वाली अन्य विशेष रेलगाड़ियां चलाने की भी तैयारी है।

रेलवे ने नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, शकूरबस्ती और दिल्ली जंक्शन पर सतर्कता बढ़ा दी है। बुधवार को दिल्ली से बिहार के लिए 28 विशेष रेलगाड़ी संचालित कीं गईं। जिसमें नई दिल्ली से नौ, आनंद विहार टर्मिनल से छह, शकूरबस्ती से पांच, दिल्ली जंक्शन से चार, हजरत निजामुद्दीन से दो रेल गाड़ी रवाना हुईं।