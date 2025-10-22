वृंदावन के पास मालगाड़ी हादसे से दिल्ली-आगरा रेलमार्ग बाधित, वंदे भारत और शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार की रात वृंदावन के नजदीक एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दिल्ली-आगरा रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। इस कारण बुधवार को हजरत निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस, नई दिल्ली- सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी गतिमान एक्सप्रेस, अलीगढ़-पुरानी दिल्ली पैसेंजर सहित कई ट्रेनें निरस्त कर दी गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई के मार्ग में बदलाव किया गया है। त्योहार के दिनों में ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। नई दिल्ली-ग्वालियर इंटरसिटी को कोसी कलां से आगे नहीं जा सकी। वापसी में भी यह कोसी कलां से नई दिल्ली के बीच चली। कोसी कलां से ग्वालियर के बीच यह ट्रेन निरस्त रही। देहरादून-कोटा एक्सप्रेस भी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से आगे नहीं गई।