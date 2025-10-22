Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वृंदावन के पास मालगाड़ी हादसे से दिल्ली-आगरा रेलमार्ग बाधित, वंदे भारत और शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    वृंदावन के निकट एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली-आगरा रेलमार्ग बाधित हो गया है। इस हादसे के कारण वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। रेलवे मार्ग को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार की रात वृंदावन के नजदीक एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दिल्ली-आगरा रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है।

    इस कारण बुधवार को हजरत निजामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस, नई दिल्ली- सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी गतिमान एक्सप्रेस, अलीगढ़-पुरानी दिल्ली पैसेंजर सहित कई ट्रेनें निरस्त कर दी गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई के मार्ग में बदलाव किया गया है। त्योहार के दिनों में ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

    नई दिल्ली-ग्वालियर इंटरसिटी को कोसी कलां से आगे नहीं जा सकी। वापसी में भी यह कोसी कलां से नई दिल्ली के बीच चली। कोसी कलां से ग्वालियर के बीच यह ट्रेन निरस्त रही। देहरादून-कोटा एक्सप्रेस भी हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से आगे नहीं गई।

    बांद्रा टर्मिनल-हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल- अमृतसर गोल्डन टैंपल एक्सप्रेस, मडगांव-चंडीगढ़ गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, विशाखापत्तनम-नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-तिरुपति आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति, फिरोजपुर कैंट-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पंजाब मेल, हजरत निजामुद्दीन-एर्नाकुलम मंगला लक्षदीप एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनल-लालकुआं सुपरफास्ट, वलसाड-हरिद्वार सुपरफास्ट, केएसआर बेंगलुरु-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा है।

    यह भी पढ़ें- आज से दिल्ली और गुजरात के लिए भागलपुर से खुलेगी 2 स्पेशल ट्रेन, 25 अक्टूबर तक रोज चलेगी, देखें Time Table