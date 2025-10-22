Good News: आज से दिल्ली और गुजरात के लिए भागलपुर से खुलेगी 2 स्पेशल ट्रेन, 22 से 25 अक्टूबर तक रोज चलेगी, देखें Time Table

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian Railway News दीपावली के बाद परदेश में काम पर लौटने वाले लोगों के लिए पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। ये स्पेशल ट्रेनें 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक भागलपुर से खुलने वाली हैं। भागलपुर से दिल्ली के लिए दोपहर 1:40 बजे और शाम 6:00 बजे दो स्पेशल ट्रेन जाएंगी। इसी के साथ भागलपुर से गुजरात के लिए रात 10:50 बजे स्पेशल ट्रेन जाएगी। 23 अक्टूबर को दिल्ली के लिए शाम 6:00 बजे और गुजरात के लिए रात 10:50 बजे स्पेशल ट्रेन खुलेगी।

24 अक्टूबर को भागलपुर से दिल्ली के लिए शाम 6:00 बजे और गुजरात के लिए रात 10:50 पर स्पेशल ट्रेन खुलेगी। 25 अक्टूबर को शाम 6:00 बजे भागलपुर से दिल्ली और गुजरात के लिए रात 10:50 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसी के साथ भागलपुर होकर मालदा से गुजरात के बीच दोपहर 12:20 बजे एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। मालदा से गुजरात के बीच चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन का नंबर 03417 है, जिसकी विस्तृत जानकारी पूछताछ केंद्र से ली जा सकती है।

ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी, कम चली स्पेशल ट्रेन विक्रमशिला, एलटीटी, राजधानी, ब्रह्मपुत्र मेल, फरक्का, अंग एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की नियमित चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म टिकटों के लिए मारामारी की स्थिति के बीच पिछले साल की अपेक्षा इस बार छह त्योहार स्पेशल ट्रेनें कम चलाई गई हैं। साल 2024 में 03281/82 भागलपुर-राजगीर, 03423/24 भागलपुर-हरिद्वार, 03425/26 भागलपुर-पुणे, 09027/28 मालदा-बांद्रा, दिल्ली, उधना सहित भागलपुर और इस मार्ग से एक दर्जन स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। लेकिन इस बार अब तक अन्य प्रदेशों की छह ही स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जबकि दिल्ली सहित अन्य जगहों की ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। मारामारी की स्थिति बनी हुई।

ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बजाय कोच बढ़ाने का निर्णय दिल्ली से भागलपुर आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित विभिन्न जगहों से आने वाली ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति है। यही स्थिति भागलपुर से चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, अंग एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों की है। इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी की स्थिति है। लंबी वेटिंग है। ट्रेनों में 55 से 82 तक वेटिंग चल रही है। हालांकि वेटिंग की स्थिति बदलती रहती है। इधर, जो स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं उनमें भी यही स्थिति बननी लगी है। हालांकि कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रेनों में कोच बढ़ाने का पूर्व रेलवे ने निर्णय लिया है। दूसरी ओर गंगा स्नान और छठ पूजा पर घर जाने वालों की भीड़ को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी छठ पूजा में भीड़ को देखते हुए भागलपुर-साहिबगंज और बांका-भागलपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।