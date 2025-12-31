गाजियाबाद में 64 केंद्रों पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं, दो केंद्र घटे और 492 विद्यार्थी बढ़े

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्रों का निर्धारण हो गया है। जिले में 64 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जिला समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के बाद मानकों के अनुरूप केंद्र निर्धारित कर सूची तैयार की गई है। इस साल जिले में 10वीं और 12वीं के कुल 53 हजार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में यूपी बोर्ड के कुल 248 विद्यालय हैं। जिनमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 53,884 छात्र-छात्राओं का यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है। इनमें हाईस्कूल के 28,574 और इंटर के 25,314 छात्र और छात्राएं शामिल हैं। अंतिम सूची जारी होने के बाद विभागीय स्तर से अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा सूची प्रस्तावित कर आपत्तियां मांगी गई थीं। जिले से कुल 65 आपत्तियां मिली थीं। आपत्तियों पर पदाधिकारियों से चर्चा कर निस्तारण कर दिया गया है। अंतिम सूची बोर्ड को भेज दी गई थी।