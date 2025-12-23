शिवम हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार
गाजियाबाद में शिवम हत्याकांड में शामिल दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस ने उनके पास से त ...और पढ़ें
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में 10 दिन पूर्व हुए शिवम हत्याकांड में शामिल दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
पुलिस ने आरोपितों के पास से तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद की है। हालांकि, मुख्य आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अंकुर विहार थाना पुलिस टीम रात के समय गढ़ी कटैया कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान फोन कर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि डाबर तालाब कालोनी में एसएलएफ वेद विहार निवासी शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपित बाइक से गढ़ी कटैया कट से सभापुर अंडर पास की तरफ जाने वाले हैं।
वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सघनता से चेकिंग शुरू कर दी। तभी सामने से बाइक पर आ रहे दो युवक को रुकने का इशारा किया। पुलिस इशारा देख पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
उधर, जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चला दी। जिसमें एक आरोपित के पैर में गोली लगी और दोनों नीचे गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपित डाबर तालाब का अफसर व बलराम नगर का शहजाद है। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद की है।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में सोसायटी के गार्ड से हैवानियत, एंट्री नहीं देने पर जबरन कार में डालकर पीटा
एसीपी ने बताया कि आरोपितों ने अपने दो अन्य साथी मन्नू और शान के साथ मिल 11 दिसंबर को एसएलएफ वेद विहार निवासी शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसका मुकदमा अंकुर विहार थाना में दर्ज है। पकड़े गए दोनों आरोपितों पर 25-25 हजार का ईनाम घोषित है। घायल आरोपित अफसर पर लूट व चोरी के अलग अलग राज्यों से एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।