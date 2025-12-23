शिवम हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में 10 दिन पूर्व हुए शिवम हत्याकांड में शामिल दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस ने आरोपितों के पास से तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद की है। हालांकि, मुख्य आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अंकुर विहार थाना पुलिस टीम रात के समय गढ़ी कटैया कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान फोन कर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि डाबर तालाब कालोनी में एसएलएफ वेद विहार निवासी शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपित बाइक से गढ़ी कटैया कट से सभापुर अंडर पास की तरफ जाने वाले हैं।

वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सघनता से चेकिंग शुरू कर दी। तभी सामने से बाइक पर आ रहे दो युवक को रुकने का इशारा किया। पुलिस इशारा देख पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।