    गाजियाबाद में सोसायटी के गार्ड से हैवानियत, एंट्री नहीं देने पर जबरन कार में डालकर पीटा

    By Vinit Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:47 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक सोसायटी के गार्ड के साथ हैवानियत की गई। एंट्री नहीं देने पर गार्ड को जबरन कार में डालकर पीटा गया। यह घटना गाजियाबाद शहर में हुई, जहां ...और पढ़ें

    क्रासिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड को पीटते युवक।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रासिंग रिपब्लिक की जीएच 7 सोसयटी के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी से कार सवार कुछ लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर दी। आरोपितों ने गार्ड से हाथापाई करने के साथ ही उसके डंडे भी बरसाए। इसके बाद पीड़ित को कार में जबरन डाल लिया और जमकर मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है।

    जीएच 7 सोसायटी के गेट पर सुरक्षाकर्मी सौरभ सिंह की रविवार को ड्यूटी थी। एओए का निर्देश है कि बिना सोसायटी स्टीकर लगे वाहन गेट नंबर एक से प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे वाहनों को गेट नंबर दो से प्रवेश दिया जाएगा।

    एक आरोपी के पास हथियार होने का आरोप

    सुबह करीब साढ़े नौ बजे सोसायटी निवासी अखिलेश चौहान और अनिल चौहान पांच-छह अन्य लोगों के साथ आए। कार को जबरन अंदर ले जाने का प्रयास किया लेकिन जब गार्ड ने रोका तो उन्होंने मारपीट कर दी। पीड़ित का आरोप है कि एक व्यक्ति के पास हथियार भी था।

    हमलावरों ने पहले गार्ड के साथ जमकर मारपीट की फिर उसे कार में जबरन डाल लिया। कार के अंदर भी गार्ड को पीटा गया। इसके बाद उसे उतारकर आरोपित धमकाकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले में क्रासिंग रिपब्लिक थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।



    पीड़ित सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

    प्रियाश्री पाल, एसीपी वेव सिटी