गाजियाबाद में सोसायटी के गार्ड से हैवानियत, एंट्री नहीं देने पर जबरन कार में डालकर पीटा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रासिंग रिपब्लिक की जीएच 7 सोसयटी के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी से कार सवार कुछ लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर दी। आरोपितों ने गार्ड से हाथापाई करने के साथ ही उसके डंडे भी बरसाए। इसके बाद पीड़ित को कार में जबरन डाल लिया और जमकर मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है।

जीएच 7 सोसायटी के गेट पर सुरक्षाकर्मी सौरभ सिंह की रविवार को ड्यूटी थी। एओए का निर्देश है कि बिना सोसायटी स्टीकर लगे वाहन गेट नंबर एक से प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे वाहनों को गेट नंबर दो से प्रवेश दिया जाएगा।

एक आरोपी के पास हथियार होने का आरोप सुबह करीब साढ़े नौ बजे सोसायटी निवासी अखिलेश चौहान और अनिल चौहान पांच-छह अन्य लोगों के साथ आए। कार को जबरन अंदर ले जाने का प्रयास किया लेकिन जब गार्ड ने रोका तो उन्होंने मारपीट कर दी। पीड़ित का आरोप है कि एक व्यक्ति के पास हथियार भी था।