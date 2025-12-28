ट्रेन में यात्री के नींद में आते ही उड़ा देते थे सामान, दो शातिर गिरफ्तार; 50 से अधिक वारदातों का खुलासा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने शनिवार को ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ट्रेन में रेकी करते थे। जो यात्री सोता हुआ दिखता उसका बैग, लैपटाप और मोबाइल आदि सामान चोरी कर लेते थे। जीआरपी ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।



जीआरपी के सीओ सुदेश गुप्ता ने कहा कि दोनों आरोपितों को प्लेटफार्म नंबर पांच से गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों की पहचान अलीगढ़ के सलीम और दिल्ली संगम विहार के साहिल के रूप में हुई है। इनमें एक आरोपित को पूर्व में इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।