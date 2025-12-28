Language
    ट्रेन में यात्री के नींद में आते ही उड़ा देते थे सामान, दो शातिर गिरफ्तार; 50 से अधिक वारदातों का खुलासा

    By Hasin Shahjama Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने शनिवार को ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ट्रेन में रेकी करते थे। जो यात्री सोता हुआ दिखता उसका बैग, लैपटाप और मोबाइल आदि सामान चोरी कर लेते थे। जीआरपी ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

    जीआरपी के सीओ सुदेश गुप्ता ने कहा कि दोनों आरोपितों को प्लेटफार्म नंबर पांच से गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों की पहचान अलीगढ़ के सलीम और दिल्ली संगम विहार के साहिल के रूप में हुई है। इनमें एक आरोपित को पूर्व में इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।

    सलीम पर 18 और साहिल पर चार मुकदमे दर्ज हैं। आरोपितों के पास से चोरी के 10 मोबाइल, सोने की चेन, बैग, दो लैपटाप आदि सामान बरामद हुआ। सीओ ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आरोपित कई माह से ट्रेनों में चोरी कर रहे थे।

    अब तक 50 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सभी ट्रेनों के यात्रियों को निशाना बना रहे थे। चोरी करने के बाद भी ट्रेन से भाग जाते थे। हाल में ही आरोपितों ने गाजियाबाद क्षेत्र से एक महिला का पर्स चोरी किया था। पर्स में 30 हजार रुपये से अधिक थे।