गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नहीं जारी की एडवाइजरी, जीटी रोड पर नगर कीर्तन के कारण जाम से जूझे वाहन चालक
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ट्रैफिक पुलिस में भले ही जवानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन यातायात पुलिस लोगों को जाम से राहत नहीं दिला पा रही है। रविवार को जीटी रोड पर वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ा।
नगर कीर्तन की सूचना पहले से होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी नहीं कर पाया। जिस वजह से घंटाघर के पास लंबा जाम लगा। रविवार दोपहर बजरिया गुरूद्वारे से नगर कीर्तन, घंटाघर, जीटी रोड हाेते हुए ठाकुरद्वारा तिराहे से हापुड़ रोड की तरफ निकाला गया। इसकी अनुमति पुलिस से ली गई थी।
सूचना ट्रैफिक पुलिस के पास भी थी। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू यातायात संचालन के लिए कोई योजना नहीं बनाई। नगर कीर्तन निकलने के दौरान मेरठ तिराहे से चौधरी मोड़ वाली लेन पर यातायात रोक दिया गया।
इससे घंटाघर से ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर तक वाहनो की कतार लग गई। इसी तरह सराय नजर अली के सामने भी वाहनों की कतार लगी रही। हापुड़ रोड पर कुछ देर के लिए यातायात एक लेन पर ही निकाला गया।
नगर कीर्तन निकलने के दौरान यातायात कुछ देर के लिए ही रोका गया था। इसकी जानकारी पहले से ट्रैफिक पुलिस के पास थी। भविष्य में ऐसे आयोजन पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी।
त्रिगुण बिसेन, डीसीपी टैफिक
