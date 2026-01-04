गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नहीं जारी की एडवाइजरी, जीटी रोड पर नगर कीर्तन के कारण जाम से जूझे वाहन चालक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ट्रैफिक पुलिस में भले ही जवानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन यातायात पुलिस लोगों को जाम से राहत नहीं दिला पा रही है। रविवार को जीटी रोड पर वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ा।

नगर कीर्तन की सूचना पहले से होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी नहीं कर पाया। जिस वजह से घंटाघर के पास लंबा जाम लगा। रविवार दोपहर बजरिया गुरूद्वारे से नगर कीर्तन, घंटाघर, जीटी रोड हाेते हुए ठाकुरद्वारा तिराहे से हापुड़ रोड की तरफ निकाला गया। इसकी अनुमति पुलिस से ली गई थी।