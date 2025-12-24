Traffic Challan: गाजियाबाद में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 1339 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंडलीय स्तर पर सख्ती तय कर दी गई है। आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में 1,339 ऐसे वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने के निर्देश दिए गए, जिन से बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है। बैठक में परिवहन, यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआइ, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी डा. सियाराम वर्मा ने बताया गया कि 132 वाहन ऐसे हैं जिन पर 50 से अधिक चालान लंबित हैं, जबकि 1207 वाहनों पर 40 से अधिक चालान दर्ज हैं। इन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि लगातार नियम तोड़ने वाले वाहन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं।

बैठक में गाजियाबाद सम्भाग के सभी जनपदों ( गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा) के सभी ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करने, सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए सुधार कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। साथ ही हेलमेट व सीट बेल्ट उल्लंघन, नशे में वाहन चलाने, अवैध स्टंट ड्राइविंग जैसे मामलों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के आसपास नियम विरुद्ध खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने और जाम की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के संबंध में एनएचएआइ के अधिकारियों को अनधिकृत कट बंद करने, झाड़ियों की कटाई कर दृश्यता बढ़ाने तथा दुर्घटना संभावित स्थलों की सूची यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा गया। साथ ही ब्लिंकिंग रेड लाइटस, स्पीड लिमिट संकेतक बोर्ड और कैमरे 500 से 1500 मीटर के अंतराल पर लगाने के निर्देश दिए गए।

टोल प्लाजा पर 24 घंटे एंबुलेंस की उपलब्धता, शिफ्टवार ड्यूटी, चालक का नाम और मोबाइल नंबर स्थानीय थानों को उपलब्ध कराने तथा दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए समन्वय व्यवस्था मजबूत करने के आदेश भी दिए गए। कोहरे के मौसम को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा अधिक कोहरा होने पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया।