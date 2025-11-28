गाजियाबाद में ग्रीनलैंड थीम पर विकसित होंगे गोल चक्कर, GDA ने पहले चरण में पांच का किया चयन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर के गोल चक्करों को आधुनिक स्वरूप देने और क्षेत्र को हरा-भरा करने के उद्देश्य से जीडीए ने योजना तैयार की है। इसके तहत पहले चरण में पांच गोल चक्करों का चयन कर उन्हें ग्रीनलैंड थीम पर विकसित करने की तैयारी है। इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि गोल चक्कर का विकास दो चरणों में किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के गोल चक्करों का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे पूरा होने के बाद पहले चरण के पांच गोल चक्करों को अंतिम रूप दिया जाएगा।