गाजियाबाद की मुरादनगर CHC में पहली बार सिजेरियन से जुड़वा बच्चों का हुआ जन्म, ऑपरेशन करने वाली टीम को मिल रही शाबाशी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सीएमओ के निर्देश पर अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सिजेरियन प्रसव शुरू हो गये हैं। अभी तक अधिकांश ऐसे केसों को रेफर किया जाता था। इसी क्रम में बुधवार को सीएचसी मुरादनगर में सिजेरियन से जुडवा बच्चों का जन्म हुआ है। दोनों बच्चों के साथ मां भी स्वस्थ है।

सीएचसी प्रभारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि बुधवार सुबह को प्रसव पीड़ा के बाद दौसा बंजारपुर के रहने वाले राकेश की पत्नी प्रीति को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉ. पायल सिरोही और डॉ. फातिमा की देखरेख में प्रीति को लेबर रूम में ले जाया गया, लेकिन सामान्य प्रसव की स्थिति न बनने पर तुरंत प्रीति को ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट किया गया।

रिपोर्ट देखने पर पता चला कि बच्चे जुड़वा हैं। ऑपरेशन के बाद प्रीति ने दो बेटों को जन्म दिया है। एक बच्चे का वजन 2723 ग्राम और दूसरे का वजन 1970 ग्राम है। इस सीएचसी पर सिजेरियन से जुडवां बच्चे पहली बार पैदा हुए हैं। इसके साथ अन्य सीएचसी पर भी उच्च जोखिम वाली गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराने के इंतजाम किये जा रहे हैं।

एंबुलेंस में कराया सुरक्षित प्रसव, जच्चा-बच्चा स्वस्थ उधर, स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस में बुधवार को सुरक्षित प्रसव कराया गया है। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। एंबुलेंस सेवा के जिला प्रोग्राम मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि रजापुर विकास खंड़ के गांव मानकी के रहने वाले इशरार की पत्नी नरगिश को प्रसव पीड़ा होने लगी। इशरार ने तुरंत 102 एंबुलेंस सेवा के लिये संपर्क किया। सूचना मिलने पर मोदीनगर की 102 एंबुलेंस महिला को घर लेने पहुंची।