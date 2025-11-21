Ghaziabad News: गर्भवती को कराहते हुए देख नर्स को नहीं आया तरस, भर्ती करने से किया इनकार; एंबुलेंस में हुई डिलीवरी
गाजियाबाद में स्टाफ नर्स द्वारा गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार करने पर एंबुलेंस में डिलीवरी हुई। सुविधा शुल्क मांगने का भी आरोप है। सीएमओ ने जांच के बाद दोनों स्टाफ नर्सों को स्थानांतरित कर दिया है और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, संतोषजनक जवाब न मिलने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सीएचसी डासना में एनएचएम के तहत तैनात स्टाफ नर्स (संविदा) भारती यादव ने गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। बताया गया कि दो दिन पहले डबारसी गांव के रहने वाले अमजद अपनी पत्नी समरजहां को प्रसव पीड़ा से कराहते हुए सीएचसी डासना लेकर पहुंचे थे, इसी दौरान भर्ती करने से इकार किया गया।
वहीं, संबंधित आशा ने इस संबंध में सुविधा शुल्क न देने पर भर्ती करने से इनकार की बात कही। कुछ देर बाद एंबुलेंस में डिलीवरी हो गई। सीएचसी डासना की प्रभारी डॉ. प्राची पाल ने इस संबंध में सीएमओ को पत्र लिखकर संबंधित स्टाफ नर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी।
बृहस्पतिवार को सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने जांच के बाद स्टाफ नर्स भारती यादव को सीएचसी डासना से हटाकर 50 बेडेड संयुक्त अस्पताल डूंडाहेडा से संबद्ध कर दिया है। साथ ही नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
इसके अलावा 50 बेड संयुक्त अस्पताल लोनी में तैनात स्टाफ नर्स (संविदा) पिंकी ने प्रसव के लिए सुविधा शुल्क मांग ली। इसका वीडियो सोशल पर वायरल हो गया। सीएमओ ने जांच के बाद लोनी से हटाकर पीएचसी भोजपुर से संबद्ध कर दिया है। इस स्टाफ नर्स को भी नोटिस संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
