Ghaziabad News: गर्भवती को कराहते हुए देख नर्स को नहीं आया तरस, भर्ती करने से किया इनकार; एंबुलेंस में हुई डिलीवरी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सीएचसी डासना में एनएचएम के तहत तैनात स्टाफ नर्स (संविदा) भारती यादव ने गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। बताया गया कि दो दिन पहले डबारसी गांव के रहने वाले अमजद अपनी पत्नी समरजहां को प्रसव पीड़ा से कराहते हुए सीएचसी डासना लेकर पहुंचे थे, इसी दौरान भर्ती करने से इकार किया गया।

वहीं, संबंधित आशा ने इस संबंध में सुविधा शुल्क न देने पर भर्ती करने से इनकार की बात कही। कुछ देर बाद एंबुलेंस में डिलीवरी हो गई। सीएचसी डासना की प्रभारी डॉ. प्राची पाल ने इस संबंध में सीएमओ को पत्र लिखकर संबंधित स्टाफ नर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी।