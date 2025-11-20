गाजियाबाद में टीबी संक्रमित युवक की मौत, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़कर 326 हुई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बृहस्पतिवार को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में स्वजन 23 वर्षीय युवक को बेहोशी की हालत में लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में चिकित्सकों को पता चला कि युवक टीबी संक्रमित था। तीनों अस्पतालों की ओपीडी में बुखार के 326 मरीज पहुंचे। इनमें 56 बच्चे भी शामिल हैं। जिला एमएमजी अस्पताल में कुल 182 मरीजों का एक्स-रे कराया गया।

चिकित्सक की परामर्श पर इनमें से 118 मरीजों का चेस्ट एक्स-रे कराया गया। पांच को रेफर किया गया और 12 मरीजों को भर्ती किया गया है। ओपीडी में खांसी,जुकाम,चेस्ट पेन और सांस लेने में परेशानी पर रोज सौ से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस के रोगियों के साथ आंखों में जलन के मरीज भी अधिक पहुंच रहे हैं।

जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3,028 मरीज पहुंचे। इनमें 1,453 महिला, 1,135 पुरूष और 426 बीमार बच्चे शामिल रहे। फिजिशियन डा. आलोक रंजन ने बताया कि खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी के सबसे अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।

उनकी सलाह है कि सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और चलने पर सांस फूलने लगे तो तुरंत चिकित्सक को दिखायें। गरम पानी से सुबह-शाम गरारे करने के साथ भाप लेना जरूरी है। ठंड़े पेय पदार्थ से बचें। गरम पानी के साथ चाय-काफी और सूप पी सकते हैं। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सुबह-शाम टहलना बंद कर दें। योग भी घर में ही करें।

35 बच्चों समेत 267 ने लगवाई एंटी रेबीज वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में बृहस्पतिवार को कुत्ते,बिल्ली और बंदरों के काटने पर कुल 267 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार पहली डोज लगवाने वाले 35 बच्चों समेत 107 लोग शामिल रहे। जिला एमएमजी अस्पताल में 141 में से 19 बच्चों समेत 77 लोगों ने पहली डोज लगवाई। संयुक्त अस्पताल में 126 में से 16 बच्चों समेत 30 लोगों को पहली डोज लगाई गई। दोनों अस्पतालों में 18 बुजुर्गों ने भी कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई।