गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में पीछे से मारी टक्कर, बीटेक छात्रा की मौत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थानाक्षेत्र में वैशाली तिराहे के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार बीटेक छात्रा की मौत हो गई। मामले में मृतका के मामा ने आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ट्रक चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

वैशाली सेक्टर तीन के एपेक्स एकासिया वैली सोसायटी निवासी अमित छाबड़ा का कहना है कि उनकी भांजी प्रियांशी शर्मा (20) बीटेक की छात्रा थी। मंगलवार शाम करीब चार बजे वह स्कूटी से बाजार से लौट रही थी।

इस दौरान जब वह वैशाली तिराहे के पास पहुंची तो पीछे से एक ट्रक तेज गति में आया और स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रियांशी गंभीर रूप से घायल हो गई और राहगीरों ने उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान प्रियांशी की मौत हो गई। अमित छाबड़ा ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।