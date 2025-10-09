Language
    गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में पीछे से मारी टक्कर, बीटेक छात्रा की मौत

    By Ashutosh Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:31 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक बीटेक छात्रा की दुखद मौत हो गई। यह दुर्घटना गाजियाबाद में हुई, जहाँ ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थानाक्षेत्र में वैशाली तिराहे के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार बीटेक छात्रा की मौत हो गई। मामले में मृतका के मामा ने आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ट्रक चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

    वैशाली सेक्टर तीन के एपेक्स एकासिया वैली सोसायटी निवासी अमित छाबड़ा का कहना है कि उनकी भांजी प्रियांशी शर्मा (20) बीटेक की छात्रा थी। मंगलवार शाम करीब चार बजे वह स्कूटी से बाजार से लौट रही थी।

    इस दौरान जब वह वैशाली तिराहे के पास पहुंची तो पीछे से एक ट्रक तेज गति में आया और स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रियांशी गंभीर रूप से घायल हो गई और राहगीरों ने उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान प्रियांशी की मौत हो गई। अमित छाबड़ा ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि आरोपित चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपित चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

